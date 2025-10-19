Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ομάδα δισεκατομμυριούχων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την οικογένεια Γκλέιζερ και έχει ήδη προσεγγίσει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ για να μπει στο project.

Οι Άραβες θέλουν τον «θρυλικό» Άγγλο μέσο ως πρεσβευτή και «πρόσωπο» του σχεδίου εξαγοράς, ποντάροντας στη διεθνή του λάμψη και τη στενή του σχέση με τον σύλλογο. Παράλληλα, του έχει προταθεί η δυνατότητα να επενδύσει και ο ίδιος στη νέα εποχή της Γιουνάιτεντ, εφόσον το επιθυμεί.

Ο Μπέκαμ, που διατηρεί ήδη μετοχές σε Ίντερ Μαϊάμι και Σάλφορντ Σίτι, παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στον χώρο του ποδοσφαίρου και θεωρείται ιδανική «βιτρίνα» για ένα τόσο φιλόδοξο project. Η επιλογή του, μάλιστα, προηγήθηκε άλλων θρύλων των «Κόκκινων Διαβόλων», όπως οι Έρικ Καντονά και Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο 50χρονος Άγγλος έχει εκφράσει στο παρελθόν τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση των Γκλέιζερ, οι οποίοι εδώ και δύο δεκαετίες έχουν επιβαρύνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με πάνω από 1,2 δισ. λίρες σε τόκους, χρέη και μερίσματα.

Παρότι η αξία του συλλόγου εκτιμάται γύρω στα 2 δισ. λίρες, οι Γκλέιζερ φέρονται να ζητούν περίπου 5 δισ. για να παραδώσουν τα «κλειδιά» του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια εξακολουθεί να είναι πλειοψηφικός μέτοχος, αν και πέρσι παραχώρησε σχεδόν το 30% των μετοχών της στον σερ Τζιμ Ράτκλιφ και την INEOS, έναντι 1,2 δισ. λιρών. Τότε, ο Βρετανός βιομήχανος είχε επικρατήσει της πρότασης του Καταριανού Σεΐχη Τζασίμ, μετά την απόφαση των Γκλέιζερ να εξετάσουν πλήρη ή μερική πώληση της ομάδας.

Πηγή: TheSun