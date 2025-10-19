Την οργή ενός πατέρα του οποίου η 35χρονη κόρη διαγνώστηκε τον περασμένο Απρίλιο με καρκίνο της μήτρας, προκαλεί η άρνηση του συστήματος υγείας να εγκρίνει την έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας για το παιδί του.

«Ο γιατρός της κόρης μου προχώρησε σε μία επέμβαση. Συνέστησε και μία χημειοθεραπεία από το στόμα για 5 μήνες. Πήγε και σε δεύτερο γιατρό, ο οποίος συμφώνησε και πρόσθεσε και έναν γονιδιακό έλεγχο», ανέφερε αρχικά περιγράφοντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, την περιπέτεια που περνάει η κόρη του και η οικογένεια του, ο κ. Ηλίας Ζούμας. Μέχρι εδώ όλα καλά, ωστόσο γρήγορα η υπόθεση έλαβε περίεργη τροπή. «Ξαφνικά η γραμματέας του «γιατρού) λέει “το φάρμακο δεν εγκρίνεται. Εγκρίνεται για καρκίνο του τραχήλου, όχι της μήτρας”. Ο γονιδιακός έλεγχος το βάζει να το εγκρίνει, δεν εγκρίνεται. Εγκρίνεται για καρκίνο του στήθους και όχι της μήτρας», συνέχισε. «Μου είπαν (οι γιατροί) “είναι ό,τι παράλογο έχω ακούσει”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζούμας.

«Ποιος είναι αυτός που νιώθει μικρός Θεός;»

«Ποιος είναι αυτός, υπουργός Υγείας, πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, που νιώθει μικρός Θεός και αποφασίζει σε ποιον καρκινοπαθή, πού θα χορηγήσει φάρμακο; Να βγει κάποιος και να μου απαντήσει, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει για τη βαρύτητα του κάθε καρκίνου», λέει οργισμένος ο κ. Ζούμας. Η αγανάκτηση του ξεχειλίζει, όχι για τα χρήματα που έχει δαπανήσει ο ίδιος για τα φάρμακα της κόρης του, αλλά γιατί όπως λέει «σαν την κόρη μου είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες κορίτσια, που μπορεί να μην έχουν να αγοράσουν αυτά τα φάρμακα. Αυτός είναι ο λόγος, που σας κάλεσα να είστε εδώ».

Μάλιστα, απευθύνθηκε και στον ίδιο τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας του μέσω της εκπομπής: «Έλεγα ότι θέλω μία εξήγηση γι’ αυτό το γεγονός και περιμένω με συγκρατημένη οργή. Δεν πήρα καμία απάντηση. Υπάρχει βασική παραβίαση του Συντάγματος. Οι πολίτες απέναντι στο κράτος για θέματα υγείας είναι ίσοι». «Να μην φοβάστε τον καρκίνο, να τον αντιμετωπίζετε με θάρρος», δήλωσε ο πατέρας της ασθενούς.

Ο κ. Ζούμας δηλώνει δε, ότι όταν τελειώσει η περιπέτεια με την υγεία της κόρης του, θα κινηθεί νομικά.