Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη μετατροπή της ποινής του πρώην Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε επτά χρόνια φυλάκιση για οικονομικά αδικήματα. Με την προεδρική παρέμβαση, ο Σάντος αποφυλακίζεται άμεσα, σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ο Τζορτζ Σάντος ήταν κατά κάποιον τρόπο “απατεώνας”, αλλά υπάρχουν πολλοί απατεώνες στη χώρα μας που δεν αναγκάζονται να εκτίσουν επτά χρόνια στη φυλακή», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος. «Ως εκ τούτου, μόλις υπέγραψα μετατροπή (της ποινής), αποφυλακίζοντας τον Τζορτζ Σάντος ΑΜΕΣΩΣ», πρόσθεσε.

Ο 37χρονος πρώην βουλευτής είχε ομολογήσει την ενοχή του για αντιποίηση ταυτοτήτων και κατάχρηση κεφαλαίων δωρητών κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2022. Η καταδίκη του εκδόθηκε τον Απρίλιο και οδηγήθηκε στη φυλακή τον Ιούλιο.

Από την άνοδο στην πολιτική σκηνή έως την πτώση

Προτού εμπλακεί σε δικαστικές περιπέτειες, ο Σάντος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός όταν η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε σειρά ψευδών στοιχείων στο βιογραφικό και στην προεκλογική του εκστρατεία. Οι αποκαλύψεις ήρθαν λίγο μετά την εκλογή του στο Κογκρέσο, προκαλώντας πολιτικό σάλο.

Ο Σάντος, σχετικά άγνωστος σε τοπικό επίπεδο, είχε χτίσει την εικόνα του πάνω σε υπερβολές και ψεύδη για την εκπαίδευση, τη θρησκεία, την επαγγελματική του πορεία και την περιουσία του. Παρουσιαζόταν ως γιος μεταναστών από τη Βραζιλία και εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος, προβάλλοντας το αφήγημα του «αμερικανικού ονείρου».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις New York Times, αποδείχθηκε ότι δεν είχε αποφοιτήσει από το Baruch College της Νέας Υόρκης ούτε είχε εργαστεί στις τράπεζες Citigroup και Goldman Sachs. Οι αποκαλύψεις αυτές κατέρριψαν την προσεκτικά κατασκευασμένη δημόσια εικόνα του.

Η υπόθεση που συγκλόνισε το Κογκρέσο

Η ιστορία του, που συχνά χαρακτηρίστηκε «αντάξια μυθιστορήματος», προκάλεσε συγκρίσεις με τον «υπέροχο Γκάτσμπι». Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν θύμα «κυνηγιού μαγισσών» και για μήνες αρνιόταν να παραιτηθεί παρά τις πιέσεις.

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε πόρισμα που κατέληγε πως ο Σάντος είχε προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην εικόνα του θεσμού. Σύμφωνα με το πόρισμα, είχε ξοδέψει χρήματα που καταχράστηκε για πολυτελή είδη, καζίνο, ενέσεις Botox και συνδρομές στην πλατφόρμα OnlyFans.

Τον Δεκέμβριο του 2023, σε μια σπάνια στιγμή διακομματικής συναίνεσης, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σηματοδοτώντας το τέλος της σύντομης αλλά θορυβώδους πολιτικής του πορείας.