Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν θέσει σε επιφυλακή στρατεύματα της Εθνοφρουράς, προετοιμάζοντας τις πολιτείες τους για μια σειρά διαδηλώσεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων «No Kings» αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερα από 2.500 σημεία σε όλη τη χώρα. Σύμμαχοι του Τραμπ κατηγορούν τους διαδηλωτές ότι υποστηρίζουν την ακροαριστερή ομάδα Antifa.

Στο Τέξας και τη Βιρτζίνια, οι κυβερνήτες έχουν ήδη ενεργοποιήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς, αν και παραμένει ασαφές πόσο εμφανής θα είναι η στρατιωτική παρουσία.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι στην προηγούμενη διαδήλωση No Kings, που έγινε τον Ιούνιο, πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να καταδικάσουν την πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Οι φετινές διαδηλώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη στις 11:00 EST (16:00 GMT) και να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαδηλώσεις θα αμφισβητήσουν τον «αυταρχισμό» του Τραμπ. «Ο πρόεδρος θεωρεί ότι η εξουσία του είναι απόλυτη», αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους. «Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στο χάος, τη διαφθορά και τη σκληρότητα». Παράλληλα, στην Ευρώπη, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε Βερολίνο, Μαδρίτη και Ρώμη για να δείξουν αλληλεγγύη στους Αμερικανούς διαδηλωτές.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν τις διαδηλώσεις «Συγκεντρώσεις Μίσους κατά της Αμερικής». «Θα χρειαστεί να βγάλουμε την Εθνοφρουρά», δήλωσε ο γερουσιαστής του Κάνσας, Roger Marshall, προσθέτοντας: «Ελπίζω να είναι ειρηνικές. Αμφιβάλλω».

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Greg Abbott, ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά της πολιτείας ενόψει διαδήλωσης στην Όστιν, επικαλούμενος την «προγραμματισμένη διαδήλωση συνδεδεμένη με την Antifa».

Οι Δημοκρατικοί καταδίκασαν την κίνηση, με τον κορυφαίο Δημοκρατικό της πολιτείας, Gene Wu, να λέει: «Η αποστολή ένοπλων στρατιωτών για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων είναι αυτό που κάνουν βασιλιάδες και δικτάτορες — και ο Greg Abbott μόλις απέδειξε ότι είναι ένας από αυτούς».

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Glenn Youngkin, διέταξε επίσης την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς. Μεταξύ των διασημοτήτων που αναμένεται να παραστούν στις συγκεντρώσεις No Kings είναι οι Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming και John Leguizamo.