Όσοι – επέμεναν ακόμα να – θεωρούν ότι ο Κώστας Σλούκας πήρε πάρα πολλά λεφτά για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό (10.000.000 ευρώ για τρία χρόνια) ενδεχομένως πλέον να έχουν αναθεωρήσει τις απόψεις τους.

Την πρώτη του χρονιά καθόρισε στο τέλος τόσο τον τελικό της Ευρωλίγκας με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και τον κομβικό 5ο τελικό πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Οι Πράσινοι πήραν τους δύο κορυφαίους τίτλους και ο ίδιος τον τίτλο του mvp και στις δύο τελικές φάσεις της διοργάνωσης.

«Καλά αν δεν είχε τον Ναν δεν θα έκανε τίποτε» επέμεναν οι επικριτές του και είναι αλήθεια ότι η έλευση του Κέντρικ Νάν εκείνη τη χρονιά έπαιξε κομβικό ρόλο και στην αγωνιστική εκτόξευση του Κώστα Σλούκα ιδιαίτερα προς το φινάλε, αλλά ο Έλληνας γκάρντ έχοντας πλέον συσσωρευμένη εμπειρία μεγατόνων ξέρει καλύτερα από τον καθένα να διαχειρίζεται το σώμα και το μυαλό του και να κάνει παπάδες στο γήπεδο.

Στο πιο δύσκολο παιχνίδι ως τώρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα ο Σλούκας «έφτιαξε» 27 πόντους για την ομάδα του με τις 12 ασίστ που μοίρασε συν άλλους 7 που πέτυχε ο ίδιος σύνολο 34, όχι και άσχημα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που είχε και την ψυχολογία στα ύψη από το «διπλό» στο ΣΕΦ όσο και αν είναι λογικό οι τραυματισμοί του Οσμάνι και του Παπαπαγιάννη (δυστυχώς μάλλον σοβαρός) την «πλήγωσαν» αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Σε ένα γήπεδο όπου είχε προέλθει μια παρεξήγηση Σλούκα-Γιούρτσεβεν πέρυσι (με τον Έλληνα γκάρντ να ζητάει συγγνώμη αργότερα στην Αθήνα) ο πρώτος έφτιαξε τη βραδιά του δεύτερου δίνοντάς του πάρε-βάλε πάσες για να φτάσει εύκολα στους 15 πόντους ενώ του Οσμάν του έκανε και πάλι ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους σε ένα μεγαλειώδες παιχνίδι.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Νάν (κυρίως) και ο Σόρτς βρίσκονταν σε άλλο γήπεδο. Ο Νάν έκανε τη δεύτερη χειρότερη εμφάνιση της καριέρας του μένοντας στους 4 πόντους.

Η προηγούμενη ήταν όταν έμεινε άποντος στο μοναδικό παιχνίδι από τους 91 αγώνες του στην Ευρωλίγκα, στον οποίο δεν σκόραρε. Ήταν μόλις το δεύτερο ματς μετά την άφιξή του από τις ΗΠΑ όταν εναντίον της Ζαλγκίρις είχε παίξει κάτι λιγότερο από έξι λεπτά, έχοντας 0/3 σουτ. Πριν δυο χρόνια, στις 15 Νοεμβρίου του 2023.

Χθες δεν ήταν σε καλή βραδιά, εκνευρίστηκε και νωρίς και βγήκε εκτός ρυθμού αγώνα και στη συνέχεια και εκτός παρκέ παίζοντας μόλις 16 λεπτά έναντι τα 27+ του Σλούκα, με τον κόουτς Αταμάν να κάνει πράξη τα λεγόμενά του:

«Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ροτέισον και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οι καλύτεροι θα παίζουν περισσότερο».

Ο Σλούκας πήρε τη μπαγκέτα του και οι πάσες του έμοιαζαν τηλεκατευθυνόμενες σαν να έχουν βγει μέσα από κομπιούτερ και έκαναν τη ζωή των συμπαικτών του και του προπονητή του καλύτερη. Και ακόμα δεν έχει επιστρέψει και ο Λεσόρ, που ήταν ο Νο 1 παίκτης που αξιοποιούσε τα δώρα του Ελληνα γκάρντ, άρα τα καλύτερα έρχονται.