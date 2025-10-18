Με καρέ νέων προσώπων η αποστολή του Άρη για το αυριανό (19/10) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Μανόλο Χιμένεθ βλέπει μετά από καιρό τις επιλογές του να αυξάνονται. Γένσεν και Αλφαρελά έχουν τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεσή του. Ο Μεντίλ επιστρέφει από τη θλάση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ενώ επανέρχεται και ο Ρόουζ που ήταν εκτός πλάνων το προηγούμενο διάστημα.

Ράτσιτς, Πέρεθ, Βοριαζίδης και Παπασαραφιανός είναι οι παίκτες που έμειναν εκτός για το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής.

Η αποστολή του Άρη: Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Morutan, Loren Moron, Kadewere, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.