Χημική ουσία που έχει συνδεθεί με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, την παχυσαρκία και τον καρκίνο εντοπίστηκε σε πιπίλες που παράγονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Πιπίλες των εταιρειών Philips (Ολλανδία), Curaprox (Ελβετία) και Sophie la Girafe (Γαλλία) βρέθηκαν να περιέχουν δισφαινόλη Α (BPA), ύστερα από εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποίησε η τσεχική καταναλωτική οργάνωση dTest. Οι εταιρείες διαφήμιζαν τα προϊόντα τους ως «χωρίς BPA» ή «από φυσικό καουτσούκ».

Η Philips ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τις δοκιμές χωρίς να εντοπίσει ίχνη BPA, ενώ η Sophie la Girafe υποστήριξε πως η ανιχνευθείσα ποσότητα ήταν «ασήμαντη». Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της dTest προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια των προϊόντων βρεφικής φροντίδας.

Η BPA είναι συνθετική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών και μιμείται τη δράση της ορμόνης οιστρογόνο, επηρεάζοντας το ενδοκρινικό σύστημα ανθρώπων και ζώων. Επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση στη BPA με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο, ενδομητρίωση, καρδιακά νοσήματα, διαβήτη και αναπαραγωγικές διαταραχές.

Η ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, Chloe Topping, προειδοποίησε ότι «οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι εκτεταμένες», επισημαίνοντας πως τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα καθώς «βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και τα όργανά τους είναι πολύ ευαίσθητα».

Τα ευρήματα της έρευνας

Οι ερευνητές αγόρασαν 19 πιπίλες από καταστήματα στην Τσεχία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, καθώς και δύο από την πλατφόρμα Temu, που κατασκευάζονταν από κινεζική εταιρεία. Για να προσομοιώσουν τις συνθήκες στο στόμα βρέφους, τοποθέτησαν κάθε πιπίλα σε τεχνητό διάλυμα σάλιου για 30 λεπτά στους 37°C και ανέλυσαν το εκχύλισμα για την παρουσία διφαινολών.

Από τις τέσσερις πιπίλες στις οποίες εντοπίστηκε BPA, η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στο μοντέλο Curaprox baby grow with love soother, με 19 μικρογραμμάρια ανά κιλό (µg/kg), ξεπερνώντας το όριο των 10 µg/kg που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Sophie la Girafe εμφάνισε 3 µg/kg και η Philips Avent ultra air 2 µg/kg.

Η εταιρεία Curaden, που παράγει τα προϊόντα Curaprox, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «τους εξέπληξε», αλλά επιβεβαιώθηκε και από δικούς τους ελέγχους. Ανακοίνωσε την άμεση απόσυρση των επηρεασμένων παρτίδων και την επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές.

Η Vulli, παραγωγός της Sophie la Girafe, ανέφερε ότι «δεν διαθέτει πλέον πιπίλες στον κατάλογό της», αν και στην ιστοσελίδα της εξακολουθούν να εμφανίζονται σχετικές φωτογραφίες. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι όλα τα προϊόντα της ελέγχονται για BPA από διαπιστευμένα εργαστήρια πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Από την πλευρά της, η Philips υποστήριξε ότι η ασφάλεια των προϊόντων της αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», διαβεβαιώνοντας πως οι σειρές πιπιλών της είναι «χωρίς BPA καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής». Μετά τα δημοσιεύματα, η εταιρεία πραγματοποίησε νέες δοκιμές με την ανεξάρτητη εταιρεία DEKRA, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι «δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη BPA» στα προϊόντα της.