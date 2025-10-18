Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Τα κόμματα ψάχνουν τους «νοικοκυραίους»

Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί

• Ποιο είναι το ετερόκλητο μείγμα των «νοικοκυραίων» που κρίνει τις κάλπες

• Πώς επικαιροποιήθηκε με τη συζήτηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη

• Πόσο κοντά είναι στη ΝΔ, πώς προσπαθούν να το προσεγγίσουν ΠΑΣΟΚ και Αριστερά

=============

Παύλος Ντε Γκρες

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

«Το Τατόι είναι σπίτι, δεν είναι ανάκτορο»

=============

Τζον Μαρτίνις

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

Το τι πετύχαμε θα εξέπληττε και τον Αϊνστάιν

=============

Επέτειος

Τελικά ήρθε ο σοσιαλισμός στις… 18;

=============

Φάκελος

Μέση Ανατολή

Νέοι ρόλοι για παλιούς πρωταγωνιστές

=============

Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι