Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βόλο, όταν μια 60χρονη έχασε ξαφνικά τη ζωή της ενώ έτρωγε μπανάνα, μέσα στο σπίτι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα καθόταν στο τραπέζι μαζί με τον σύζυγό της, όταν ξαφνικά ένιωσε έντονη δυσφορία. Αρχικά, ο άνδρας της πίστεψε πως πρόκειται για κάτι παροδικό, όμως μέσα σε λίγα λεπτά η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέρρευσε.
Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή.
Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα διερευνηθούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.