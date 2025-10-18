Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βόλο, όταν μια 60χρονη έχασε ξαφνικά τη ζωή της ενώ έτρωγε μπανάνα, μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα καθόταν στο τραπέζι μαζί με τον σύζυγό της, όταν ξαφνικά ένιωσε έντονη δυσφορία. Αρχικά, ο άνδρας της πίστεψε πως πρόκειται για κάτι παροδικό, όμως μέσα σε λίγα λεπτά η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέρρευσε.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα διερευνηθούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.