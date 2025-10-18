Κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Νίκαιας όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 45 ημέρες ο διασώστης του ΕΚΑΒ, μέλος της ομάδας μοτοσικλετιστών άμεσης επέμβασης, Δημήτρης Μητρόπουλος.

Ο 47χρονος διασώστης–μοτοσικλετιστής είχε παρασυρθεί την 1η Σεπτεμβρίου από αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, ο οποίος διέσχισε κάθετα δρόμο με διπλή λωρίδα ανά κατεύθυνση. Η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ κατέβαινε την οδό Επαμεινώνδα και από δεξιά από την οδό Πεισιστράτου ερχόταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος. Το ΙΧ πέρασε χωρίς να σταματήσει στη διασταύρωση και η μηχανή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση με το SUV ήταν σφοδρή και από την πρώτη στιγμή ο διασώστης νοσηλευόταν διασωληνωμένος.