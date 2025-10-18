Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα νέα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να «τρέχουν» προσαυξήσεις.

Τα τέλη παραμένουν φέτος στα ίδια επίπεδα, χωρίς αυξήσεις. Ωστόσο, όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Ο τρόπος υπολογισμού των τελών εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Για αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση έως 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό. Ενδεικτικά, για 1.200 κ.εκ. το ποσό είναι 135 ευρώ, για 1.600 κ.εκ. 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. 690 ευρώ.

Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη καθορίζονται από τις εκπομπές CO₂.

Τα νεότερα αυτοκίνητα, με πρώτη κυκλοφορία από 1/1/2021 και μετά, απαλλάσσονται πλήρως αν εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο. Για εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ, ο συντελεστής ανέρχεται σε 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Αν το όχημα μεταβιβαστεί μέσα στη χρονιά, τα τέλη οφείλει να τα πληρώσει ο κάτοχος που το είχε την 1η Ιανουαρίου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αρκεί να εξοφλήσει ένας από τους κατόχους, ωστόσο όλοι θεωρούνται συνυπεύθυνοι.

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους μπορούν να το θέσουν σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω myCAR, αποφεύγοντας τα τέλη. Προσοχή όμως: αν εντοπιστεί όχημα να κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί ακινησία, το πρόστιμο φτάνει έως και τις 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.