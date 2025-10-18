Οι πλήρως κρυφές λαβές θυρών συχνά επικρίνονται επειδή είναι «αόρατες και αδύνατο να ανοίξουν». Τώρα, πληθαίνουν οι φωνές των εταιρειών που δηλώνουν ότι πρέπει να αποχωρήσουν από την αγορά αυτοκινήτων, πιθανόν μετα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί και δεν δίνουν τη δυνατότητα στις διασώστες να επέμβουν.

Τα τελευταία χρόνια, πολλά αυτοκίνητα έχουν τοποθετηθεί σε αναδιπλούμενες λαβές στις πόρτες. Είναι φυσικά θέμα αεροδυναμικής , αλλά και στυλ, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένα προβλήματα ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος.

Αυτό αναφέρει η ADAC, η μεγαλύτερη λέσχη αυτοκινήτου στην Ευρώπη με έδρα το Μόναχο, η οποία ανέλυσε τα τελευταία μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με αναδιπλούμενες χειρολαβές, τόσο ηλεκτρικές όσο και καθαρά μηχανικές, και τις δοκιμές πρόσκρουσης που διεξήγαγαν .

Σύμφωνα με την ADAC, το πρόβλημα έγκειται κυρίως στα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος , θα μπορούσαν να κολλήσουν μέσα στο πλαίσιο της πόρτας, χωρίς να επιτραπεί στους διασώστες να εισέλθουν στην καμπίνα επιβατών για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Αυτό σημαίνει και την επιστροφή απο τις αυτοκινητοβιομηχανίες, σε χαρακτηριστικά που φαίνονται πιο οικεία στους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένου κάτι τόσο απλού όσο η επιστροφή στις παραδοσιακές λαβές στις πόρτες αντί για τις εντοιχισμένες, που τόσοι πολλοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων προτιμούν.

Στέλεχος φίρμας ανέφερε: «Οι άνθρωποι αγοράζουν μάρκες, οπότε από αυτή την άποψη, οι λειτουργίες πρέπει να είναι εύκολες. Ξέρετε, όπως οι χειρολαβές των θυρών για παράδειγμα. Είναι ωραίο να έχουμε αυτές τις εντοιχισμένες χειρολαβές των θυρών, αλλά είναι απαίσιες στη λειτουργία τους, οπότε σίγουρα έχουμε σωστές χειρολαβές στα αυτοκίνητα και οι πελάτες το εκτιμούν. Είναι τα σχόλια που λαμβάνουμε».

Συγκεκριμένα, και οι ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα εξετάζουν επίσης τις επίπεδες και αναδιπλούμενες χειρολαβές, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εντιχοιζόμενων μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια και έρευνες για ατυχήματα.