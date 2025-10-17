Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Τομιίτσι Μουραγιάμα, διάσημος και στο εξωτερικό επειδή είχε ζητήσει επισήμως συγγνώμη για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 101 ετών, ανακοίνωσαν πολιτικοί αξιωματούχοι.

Στην εξουσία από το 1994 ως το 1996, ο Μουραγιάμα έκανε το 1995, με την ευκαιρία της 50ης επετείου της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας, δήλωση στην οποία ζητούσε «ειλικρινά συγγνώμη» και εξέφραζε «βαθιές τύψεις» για τις ωμότητες που διέπραξε η χώρα του στην Ασία.

Η δήλωση αυτή έγινε σημείο αναφοράς για τις συγγνώμες που ακολούθησαν αναφορικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο Τομιίτσι Μουραγιάμα, ο πατέρας της ιαπωνικής πολιτικής, απεβίωσε σήμερα (…) σε νοσοκομείο της πόλης Όιτα, σε ηλικία 101 ετών», δήλωσε μέσω του X ο Μιζούο Φουκουσίμα, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο θεωρείται διάδοχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Μουραγιάμα, το οποίο δεν υφίσταται πλέον.

Ο Χιρογιούκι Τακάνο, γενικός γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στην Όιτα (νοτιοδυτική Ιαπωνία), την πόλη όπου γεννήθηκε ο Μουραγιάμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενημερώθηκε πως ο πρώην πρωθυπουργός απεβίωσε από γηρατειά.

Στην ιστορική δήλωσή του τον Αύγουστο 1995, ο Μουραγιάμα είχε πει πως η Ιαπωνία, με την «αποικιακή κυριαρχία» της και την «επίθεσή» της, προκάλεσε τεράστιες ζημιές και βάσανα στους λαούς πολυάριθμων χωρών, ιδιαίτερα των ασιατικών.

«Με την ελπίδα ότι ένα τέτοιο λάθος δεν θα ξαναγίνει στο μέλλον, θεωρώ, με πνεύμα ταπεινοφροσύνης, αναντίρρητα αυτά τα ιστορικά γεγονότα και εκφράζω εδώ, για μια ακόμα φορά, τις βαθιές τύψεις μου και ζητώ ειλικρινή συγγνώμη», έλεγε στη δήλωση.

Οι εκφράσεις «βαθιές τύψεις» και «ειλικρινής συγγνώμη» επαναλήφθηκαν στη συνέχεια από διαδοχικούς ιάπωνες πρωθυπουργούς στις τελετές για την 60η και την 70η επετείους του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Ο Τομιίτσι Μουραγιάμα είχε εκλεγεί πρωθυπουργός στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης συνασπισμού στην οποία συμμετείχε επίσης το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Ήταν πρωθυπουργός από το 1994 ως το 1996, μια περίοδος κατά την οποία σημειώθηκε ένας σφοδρός σεισμός το 1995 στη δυτική Ιαπωνία και μια επίθεση με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 10 ανθρώπους ενώ οι τραυματίες ήταν περισσότεροι από 5.800.

ΓΑ