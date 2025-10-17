Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει αναλύσει εξονυχιστικά τα δεδομένα και προσαρμόζει τις επιλογές του στις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα, θέλοντας να παρουσιάσει έναν ΠΑΟΚ πιο «σφιχτό», αλλά και πιο ευέλικτο δημιουργικά για να εκμεταλλευτεί τους χώρους που λογικά θα βρει για να παίξει στο αγαπημένο του επιθετικό transition.

Η πρώτη και πιο σίγουρη αλλαγή αφορά την αμυντική γραμμή. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, παίρνοντας θέση δίπλα στον Ντέγιαν Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας. H παρουσία του Κροάτη αμυντικού φαίνεται πως προκρίνεται προκειμένου να πέσει πάνω στο μαρκάρισμα του Φραντζί Πιερό λόγω ίδιων… κυβικών.

Ο Έλληνας στόπερ ξεπέρασε πλήρως το μικροπρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και μετρά αντίστροφα για να ξαναβρεί φανέλα βασικού. Κλήθηκε στην Εθνική για τα ματς με Σκωτία και Δανία, μπορεί να μην αγωνίστηκε λεπτό αλλά θα του δώσει εξτρά boost για να ειναι ακόμα καλύτερος από εδώ και πέρα.

Η παρουσία του προσφέρει σταθερότητα, καλή πρώτη πάσα και σιγουριά στις μετατοπίσεις, στοιχεία κρίσιμα απέναντι στην ταχύτητα και το πρέσινγκ της ΑΕΚ, κυρίως όμως για την ποιότητα που μπορεί να βγάλει την μπάλα από τις πίσω ζώνες.

Σε ότι αφορά τα άκρα της άμυνας, δεν θα πειράξει τα δεδομένα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού όλα δείχουν ότι θα αρχίσει το ματς με τους Μπάμπα Ράχμαν στα αριστερά και Τζόντζο Κένι στα δεξιά. Για τον Άγγλο αμυντικό θα ειναι μια πρόκληση το ματς που θα αντιμετωπίσει σε αρκετές μονομαχίες τον Ντέρεκ Κουτέσα που είναι από τους πιο φορμαρισμένος παίκτης της ΑΕΚ.

Ο Οζντόεφ αντί του Καμαρά στη μεσαία γραμμή

Αλλαγή φαίνεται να έρχεται και στη «ραχοκοκαλιά» της ομάδας από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε σχέση με το ντέρμπι Δικεφάλων.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ προβάλλει ως φαβορί για να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα, αντί του Μαντί Καμαρά. Ο Λουτσέσκου θέλει να προσθέσει εμπειρία, καλύτερη διαχείριση της μπάλας και ψυχραιμία στη μεσαία γραμμή, ειδικά σε παιχνίδι που αναμένεται να έχει έντονο ρυθμό και πολλές προσωπικές μονομαχίες.

Ο Οζντόεφ δίνει ισορροπία ανάμεσα σε δημιουργία και ανασταλτική κάλυψη, κάτι που ο Ρουμάνος θεωρεί απαραίτητο για να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα, έχοντας δίπλα τον τον Σουαλιό Μεϊτέ, όπου είναι ένα βαρόμετρο για την γενικότερη απόδοση της ομάδας στο ντέρμπι.

Πέλκας για φρεσκάδα και κίνηση στη μεσοεπιθετική γραμμή

Το τρίτο σημείο των αλλαγών αφορά τη μεσοεπιθετική γραμμή, όπου ο Δημήτρης Πέλκας διεκδικεί σοβαρά τη θέση του Τάισον με μια μικρή… μετατόπιση.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει δείξει στις προπονήσεις εξαιρετική διάθεση, ενέργεια και καλή χημεία με τους Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, και δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού, προσφέροντας ταχύτητα, κίνηση χωρίς μπάλα και επιθετικό πρέσινγκ στην πρώτη γραμμή.

Η επιλογή αυτή θα δώσει στον ΠΑΟΚ μια πιο ευέλικτη επιθετική τριάδα, ικανή να πιέσει ψηλά και να εκμεταλλευτεί τους χώρους πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Μια πιθανή παρουσία του Πέλκα στην ενδεκάδα πίσω από τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης θα βοηθήσει στο να πρεσάσουν τους δυο στόπερ της Ένωσης και να μην την αφήσουν για να κυκλοφορούν την μπάλα με άνεση.

Σε ένα τέτοιο σενάριο όπως είναι εύκολα κατανοητό, θα μεταφερθεί στα αριστερά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (ή θα αλλάζουν θέσεις ανάλογα με την φάση με τον Πέλκα) και θα ξεκινήσει από τον πάγκο την αναμέτρηση τόσο ο Τάισον, όσο και ο Λούκα Ιβανούσετς.

Στόχος του ΠΑΟΚ ο έλεγχος του ρυθμού και η αποτελεσματικότητα

Ο Λουτσέσκου γνωρίζει ότι σε τέτοιου είδους ματς, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και κρίνει τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πατήσει πάνω στην νίκη επί του Ολυμπιακού και να συνεχίσει σε μια πορεία που θα τον φέρει για τα καλά σε μια ανοδική τάση τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.

Με τον Μιχαηλίδη να ενισχύει τα μετόπισθεν, τον Οζντόεφ να φέρνει ισορροπία στον άξονα και τον Πέλκα να δίνει «ανάσα» δημιουργίας και ένταση στα μαρκαρίσματα, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια με ξεκάθαρο στόχο: να επιβάλει τον ρυθμό του και να συνεχίσει το θετικό σερί που έχει χτίσει μετά τις διεθνείς διακοπές.