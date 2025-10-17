Εγκεφαλικά νεκρή παραμένει η 3χρονη Matilda, που βρέθηκε στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Σήμερα 17 Οκτωβρίου και μετά από 3 ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκε, οι γονείς της μικρής εξακολουθούν να ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Η 3χρονη έμεινε 10 ολόκληρα λεπτά αναποδογυρισμένη στην μοιραία πισίνα της Ρόδου, μέχρι κάποιος να αντιληφθεί το τι έχει συμβεί και να σπεύσει να την βγάλει από το νερό.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου μέσω αεροδιακομιδής. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, σήμερα, οι συλληφθέντες στην υπόθεση θα περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή Ρόδου για να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιγράφει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια το πώς ένα τρίχρονο κορίτσι βρέθηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας μέσα σε ένα πολυσύχναστο ξενοδοχείο, χωρίς κανείς να το δει για δέκα ολόκληρα λεπτά.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου. 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Από την αυτοψία που έγινε στη μονάδα διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο ούτε υπεύθυνος που επέβλεπε το σημείο. Σωσίβια, κοντάρια και σημαδούρες υπήρχαν μόνο σε άλλη πισίνα που βρίσκεται σε απόσταση των 50 μέτρων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως «αρμόδιος υπεύθυνος» κατά το συμβάν αλλά και ο 44χρονος θείος του κοριτσιού που επιτηρούσε προσωρινά την ανιψιά του.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για “έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη” και “βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας”.