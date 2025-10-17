Σοκαρισμένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιγράφοντας στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» το ατύχημα που σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του, όταν ένας νεαρός τουρίστας από τη Δανία έπεσε στο κενό ενώ έκανε βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι στο κέντρο της Αθήνας.

«Βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο για να χαιρετήσουμε κάποιους φίλους που έφευγαν για Θεσσαλονίκη και έβλεπα τα δύο παιδιά από τη Δανία που έπαιζαν, ο ένας με πατίνι. Κάποια στιγμή γυρίζω το κεφάλι μου και το παιδί με το πατίνι είχε βρεθεί στο κενό», ανέφερε ο παρουσιαστής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως τόνισε, το σοκ ήταν μεγάλο, ενώ οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. «Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει. Οι άνθρωποι του ξενοδοχείου κάλεσαν την αστυνομία. Επειγόντως πρέπει να μπουν κάγκελα σε εκείνο το σημείο», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο νεαρός Δανός τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στο ιερό οστό και θα χρειαστεί να παραμείνει για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο.

«Μάθαμε ότι το παιδί έχει σπάσει το ιερό οστό. Θα πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο για πολύ καιρό. Εμείς κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει, δεν κουνιόταν για αρκετή ώρα», είπε συγκλονισμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.