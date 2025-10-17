Μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της βρίσκεται η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο, η Orsted.

Το πάγωμα νέων και υπαρχόντων έργων στις ΗΠΑ από τις αρχές του έτους που ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φέρει σε σταυροδρόμι τη δανέζικη εταιρεία, η οποία είχε ποντάρει τα πάντα στην κατασκευή τέτοιων πάρκων κοντά στις ακτές πολλών χωρών του κόσμου.

Η Orsted έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα από τους αντίθετους ανέμους στον κλάδο των αιολικών πάρκων, έχοντας κυριαρχήσει εκεί επί σειρά ετών. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα απολύσει 2.000 άτομα, ή το 25% του προσωπικού της.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ράσμους Έρμπο, έδωσε τους Τάιμς της Νέας Υόρκης σαφή εξήγηση για τις περικοπές θέσεων εργασίας: Η Orsted περιορίζει την εστίασή της και τις φιλοδοξίες της, είπε.

Για το επόμενο διάστημα αντί να δημιουργήσει νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο, η Orsted θα επικεντρωθεί κυρίως στην ολοκλήρωση όσων έχει υπό κατασκευή και στη διαχείρισή τους ή στην πώλησή τους, ήταν το μήνυμα που ο ίδιος έστειλε.

Η Orsted διαχειρίζεται μεγάλο χαρτοφυλάκιο υπεράκτιων αιολικών πάρκων και κατασκευάζει έξι ακόμη. Αυτές οι συστοιχίες τεράστιων ανεμογεννητριών παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας, που αναμένεται να φτάσουν σχεδόν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Νέος γύρος χρηματοδότησης

Η Orsted συγκέντρωσε 9,42 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου μέσω έκδοσης δικαιωμάτων με μεγάλη έκπτωση για να ενισχύσει τον ισολογισμό της. Αυτό έγινε μετά τις προκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου η αντίθεση του Τραμπ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για τον κλάδο.

Το Bloomberg αναφέρει ότι η αύξηση κεφαλαίου ήταν η μεγαλύτερη για ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η Οrsted χαρακτήρισε τη ζήτηση για μετοχές ως ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι επενδυτές αγόρασαν το 99,3% των 900 εκατομμυρίων μετοχών που προσφέρθηκαν στην πλήρως εγγυημένη αύξηση κεφαλαίου.

Η χρηματοδότηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να χρηματοδοτηθεί το έργο Sunrise Wind στη Νέα Υόρκη, του οποίου δεν προχώρησε η μερική πώληση όπως σχεδίαζε η εταιρεία. Αυτό δημιούργησε επιπλέον ανάγκες για την εταιρεία, η οποία βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό στο οποίο τμήματα των υπό εξέλιξη έργων πωλούνται για τη χρηματοδότηση περαιτέρω ανάπτυξης ή λειτουργίας του.

Οι προκλήσεις έκαναν την S&P Global Ratings να υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της δανέζικης εταιρείας σε BBB- παραμένοντας πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Η Moody’s Ratings κατέταξε την Οrsted στην κλίμακα Baa2 με σταθερή προοπτική και η Fitch Ratings στη βαθμίδα ΒΒΒ με αρνητική προοπτική.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε επίσης στην εταιρεία να διακόψει τις εργασίες για το σχεδόν ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο Revolution στα ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ. Η Orsted κινήθηκε νομικά και κέρδισε προσωρινή διαταγή για να συνεχίσει τις εργασίες της.

Η στροφή στην Ευρώπη

Με την κατάσταση στις ΗΠΑ να είναι πλέον πιο δύσκολη, η εταιρεία στρέφεται περισσότερο στη Γηραιά Ήπειρο. «Από πολλές απόψεις, βλέπουμε ότι τα θεμελιώδη στοιχεία στην Ευρώπη κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την υπεράκτια αιολική ενέργεια», δήλωσε σχετικά ο Έρμπο.