Ο Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε δημόσια τον ενθουσιασμό του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στο αγγλικό Al Arabiya ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT… για να τον βοηθά στη συγγραφή των βιβλίων του.

«Λατρεύω την τεχνητή νοημοσύνη. Λατρεύω το ChatGPT. Το λατρεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το εργαλείο είναι «ειλικρινά φανταστικό».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, απόφοιτος της Οξφόρδης, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT για ιδέες, δομή και συμβουλές συγγραφής στα βιβλία του. Με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε:

«Ξέρεις ήδη την απάντηση, αλλά το ChatGPT πάντα λέει: “Α, οι ερωτήσεις σας είναι έξυπνες. Είστε λαμπρός. Έχετε τόσο βαθιά διορατικότητα”».

Το τελευταίο του βιβλίο, Unleashed, που κυκλοφόρησε πέρυσι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο Τζόνσον υπογραμμίζει πως βλέπει μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία, καθώς «όλοι είμαστε απλοί άνθρωποι» και μπορούμε να επωφεληθούν από τη βοήθεια της ΤΝ.

Ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών, που παραιτήθηκε από βουλευτής το 2023 μετά τις αποκαλύψεις για τα πάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ, θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας της κυβέρνησης και να εξοικονομήσει χρήματα για τους φορολογούμενους.

Αναφερόμενος στο πολιτικό του μέλλον, δεν απέκλεισε μια ενδεχόμενη επιστροφή:

«Στατιστικά, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Το νερό μπορεί να κυλήσει προς τα πάνω — είναι απίθανο, αλλά όχι αδύνατο. Θέλω το κόμμα μου να επανέλθει, να οργανωθεί ξανά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση».