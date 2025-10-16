Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καταστρώνει το πλάνο του με σχεδόν όλα τα «όπλα» στη διάθεσή του, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη βαθμολογική πορεία, αλλά και τη δυναμική της ομάδας ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ βαδίζει προς το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ με σαφώς μειωμένα προβλήματα και τη γενική αίσθηση αισιοδοξίας να κυριαρχεί στις τάξεις της ομάδας. Ο 57χρονος Ρουμάνος τεχνικός βλέπει το ιατρικό δελτίο να αδειάζει σταδιακά, καθώς σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν μικροτραυματισμούς επιστρέφουν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Χάνει ΑΕΚ και Λιλ ο Παβλένκα

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος δεν πρόλαβε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Ο Αντώνης Τσιφτσής είναι έτοιμος να καλύψει το κενό του Τσέχου πολύπειρου τερματοφύλακα, παίρνοντας φανέλα βασικού τόσο στο επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ όσο και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί για το Europa League με την Λιλ στην Βόρεια Γαλλία.

Ο Παβλένκα – όλα δείχνουν ότι – θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της επόμενης αγωνιστικής με τον Βόλο στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή (26/10).

Από εκεί και πέρα, θετικά είναι τα νέα και για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Σερβίας, ωστόσο δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημα και εκτιμάται πως θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Κάνει θεραπείες ο Σέρβος, δεν έχει κάποιο ζήτημα στον τετρακέφαλο και όλα δείχνουν πως θα παίξει κανονικά την Κυριακή, με τον Λουτσέσκου να αποφασίζει αν θα ειναι στην ενδεκάδα ή θα έρθει από τον πάγκο.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» συνεχίζεται με φόντο την αναμέτρηση που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη του τίτλου, με το τεχνικό τιμ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση και στις τακτικές λεπτομέρειες, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για τη μεγάλη δοκιμασία στο ΟΑΚΑ. Γνωρίζουν στον ΠΑΟΚ πως αν περάσει χωρίς να χάσει από την ΑΕΚ, ενδεχομένως την επόμενη αγωνιστική να ειναι και μόνος πρώτος στην βαθμολογία, αφού όταν οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τον Βόλο, υπάρχει το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο Φάληρο.

Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας και την επιθετική μετάβαση

Ο Λουτσέσκου δούλεψε ιδιαίτερα πάνω στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, γνωρίζοντας πως απέναντί του θα βρει μια ΑΕΚ που πιέζει ψηλά και προσπαθεί να επιβάλει ρυθμό από τα πρώτα λεπτά.

Γι’ αυτό και στα τελευταία προπονητικά διήμερα έχει ρίξει βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας υπό πίεση, στην ταχύτητα μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση και στην εκμετάλλευση των στημένων φάσεων — στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Παράλληλα, ο Ρουμάνος τεχνικός φροντίζει να κρατά το μυαλό όλων προσηλωμένο. Ξέρει πως ένα ντέρμπι στην Αθήνα κρίνεται και στη διαχείριση των συναισθημάτων, όχι μόνο στην τακτική. Το μήνυμά του προς τους παίκτες είναι σαφές: συγκέντρωση, πειθαρχία και πίστη στο πλάνο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ, με σχεδόν όλους τους βασικούς του διαθέσιμους, πηγαίνει στην Νεα Φιλαδέλφεια για να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παραμείνει σταθερά μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.