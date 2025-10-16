Δημοφιλή
Ιερέας «άρπαξε» 259.000 ευρώ από λογαριασμό ηλικιωμένου - «Μπορεί να είμαι ιερέας, αλλά είμαι και πατέρας»
Πολεμικό Ναυτικό: Μπαίνει μπροστά το σχέδιο για 2+2 νέα υποβρύχια
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Οι βασικές αλλαγέςι ισχύει με 13ωρο, τραήμερη απασχόληση και προσλήψεις
Σοβαροί
Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να ξεφύγει από αγέλη λύκων (video)
Φοινικούντα: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το διπλό φονικό
Διπλό έγκλημα στην Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη» - «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος»
ΝΑΤΟ: Δεσμεύεται για «δύναμη πυρός» στην Ουκρανία - Κατηγόριες Ρωσίας για συγκέντρωση πληροφοριών κοντά στα
Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία προσπαθώντας να ανάψει το φως στο σχολείο της - Οργή από τον συλλόγο Γ
Το «ακατάλληλο» έργο τέχνης που βλέπει μόνο ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στο παλάτι της Σκωτίας
Μικέλ Μερίνο ο «εκτελεστής»: Ο Ισπανός που ξεπέρασε τον Εμπαπέ και τον Ρονάλντο όντας… μέσος
Ο Μικέλ Μερίνο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, τόσο στην Άρσεναλ, όσο και στην εθνική Ισπανίας. Είναι γνωστό πως ο 29χρονος μέσος, έχει συχνή «επαφή» με τα δίχτυα και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν αποτελούν εξαίρεση. Ο Ισπανός έχει ξεπεράσει κορυφαίους σκόρερ, παρά το γεγονός πως αγωνίζεται στο... κέντρο
Ολυμπιακός: Το «διαμάντι» που λέγεται Χρήστο Μουζακίτης
Ο λόγος που έχει κάνει τον Χρήστο Μουζακίτη περιζήτητο.
Ομάδες που είναι πραγματικό άλλοθι
Η Εθνική μας ως γνωστόν δεν κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού αλλά κάποιοι άλλοι εξασφάλισαν από χθες την παρουσία τους παίρνοντας προκρίσεις. Από τους ομίλους της Ευρώπης, η Αγγλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που τα κατάφερε μετά τη νίκη της με 5-0 επί της Λετονίας. Χθες ολοκλήρωσαν επιτυχημένα τις […]
Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Ράφα Μπενίτεθ!
Ο Παναθηναϊκος είναι έτοιμος για το «μπαμ» με τον έμπειρο τεχνικό.
ΠΑΟΚ: Σχεδόν πλήρης για το πρώτο ντέρμπι Δικεφάλων
Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το πιο απαιτητικό παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων, έχοντας να αντιμετωπίσει μια ΑΕΚ που δεν συγχωρεί λάθη, αλλά και με την καλή ψυχολογία τόσο μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, όσο και με το γεγονός ότι οι περισσότεροι τραυματίες έχουν επιστρέψει και θα ειναι η αποστολή σχεδόν κομπλέ.