Η Meta σχεδιάζει να μεταφέρει το Instagram στην τηλεόραση. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής για Smart TV, μέσα από την οποία οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν Reels και βίντεο απευθείας στη μεγάλη οθόνη. Ο ίδιος ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης, σημειώνοντας πως η εταιρεία «οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες συνήθειες του κοινού», που πλέον καταναλώνει περιεχόμενο όχι μόνο από κινητό, αλλά και από τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Η ιδέα ακούγεται απλή, όμως προκαλεί αρκετές απορίες. Από τη φύση του, το Instagram είναι μια εφαρμογή κάθετης εμπειρίας, σχεδιασμένη για χρήση στο κινητό. Το να μεταφερθεί σε οριζόντια οθόνη, όπως αυτή μιας τηλεόρασης, σημαίνει ότι θα χρειαστούν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα βίντεο, εμφανίζονται τα σχόλια και διαμορφώνεται η πλοήγηση. Ο Μοσέρι υποστήριξε πως το υπάρχον format μπορεί να προσαρμοστεί, αλλά πολλοί ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν οι κάθετες λήψεις θα λειτουργήσουν καλά σε μια μεγάλη οθόνη σαλονιού.

Η Meta φαίνεται πως στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του Instagram στον χώρο του βίντεο, καθώς η πλατφόρμα έχει ήδη μετατοπίσει το κέντρο βάρους της από τις φωτογραφίες στα Reels. Με την τηλεοπτική εφαρμογή, το Instagram φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το YouTube και το TikTok, πλατφόρμες που ήδη έχουν βρει τον δρόμο τους στις τηλεοράσεις. Το σχέδιο, γνωστό εσωτερικά ως “Instagram for TV”, βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, χωρίς επίσημο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας.

Η ιδέα γεννήθηκε καθώς η εταιρεία παρατήρησε ότι οι χρήστες περνούν περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας περιεχόμενο βίντεο από Smart TV, ενώ οι νέες γενιές χρησιμοποιούν συχνά την τηλεόραση ως δεύτερη οθόνη για social media. Η εφαρμογή δεν θα προσφέρει –τουλάχιστον αρχικά– αποκλειστικό περιεχόμενο ή ζωντανές μεταδόσεις, αλλά θα εστιάζει στα βίντεο που ήδη υπάρχουν στην πλατφόρμα, προσαρμοσμένα για τηλεοπτική εμπειρία. Η διεπαφή της θα επιτρέπει πλοήγηση μέσω τηλεχειριστηρίου, με προτάσεις, likes και επιλογές προβολής.

Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές. Τεχνικά, η προσαρμογή κάθετου βίντεο σε οριζόντια οθόνη είναι σύνθετη, καθώς το οπτικό αποτέλεσμα συχνά δείχνει «φτωχό». Επιπλέον, οι χρήστες τηλεόρασης αναζητούν διαφορετικού τύπου περιεχόμενο: μεγαλύτερης διάρκειας, πιο «κινηματογραφικό», λιγότερο αποσπασματικό από τα σύντομα Reels. Επίσης, το Instagram θα βρεθεί αντιμέτωπο με ισχυρό ανταγωνισμό από το YouTube, που έχει εδραιωθεί ως η κύρια εφαρμογή βίντεο στις Smart TVs.

Πέρα από τις τεχνικές και εμπορικές δυσκολίες, υπάρχει και η αμφιβολία για το κατά πόσο οι χρήστες θέλουν πράγματι το Instagram στο σαλόνι τους. Η πλατφόρμα παραμένει συνδεδεμένη με την ατομική εμπειρία του κινητού: το γρήγορο scroll, η ιδιωτικότητα, ο προσωπικός ρυθμός. Στην τηλεόραση, όπου η εμπειρία είναι πιο συλλογική, η χρήση των κοινωνικών δικτύων αλλάζει χαρακτήρα. Το στοίχημα της Meta είναι αν μπορεί να κάνει την τηλεοπτική κατανάλωση βίντεο τόσο ελκυστική όσο η εμπειρία του κινητού.

Αν το σχέδιο προχωρήσει, οι πρώτες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026 σε συνεργασία με εταιρείες όπως η Samsung και η LG, ενώ η κυκλοφορία μιας σταθερής έκδοσης θα μπορούσε να γίνει το 2027. Η Meta βλέπει την εφαρμογή ως ακόμη ένα βήμα προς την ενοποίηση των πλατφορμών της — από το Facebook Watch μέχρι το Threads — σε ένα κοινό οικοσύστημα όπου ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί, να μοιράζεται και να αλληλεπιδρά χωρίς περιορισμό συσκευής.

Το αν το κοινό θα αγκαλιάσει το “Instagram για τηλεόραση” παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Meta επιχειρεί να μετατρέψει την εμπειρία του scrolling σε ένα νέο είδος τηλεοπτικής θέασης — μια προσπάθεια που, αν πετύχει, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στα social media και τη μεγάλη οθόνη.