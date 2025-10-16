Η ζωή στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας έχει δύο όψεις: Από τη μία κρύβει την μοναδική, ακατέργαστη ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου, τους αργούς ρυθμούς της επαρχίας, την αίσθηση της κοινότητας που δύσκολα συναντάς στις μεγάλες πόλεις. Από την άλλη, όμως, πίσω από αυτή την ειδυλλιακή εικόνα, βρίσκονται οι προκλήσεις που ενέχει μία καθημερινότητα σε έναν τόπο απομονωμένο. Η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η έλλειψη υποδομών, οι περιορισμένες ευκαιρίες για εργασία και εκπαίδευση των παιδιών, καθιστούν την παραμονή των ντόπιων και ειδικότερα των νέων οικογενειών, ένα διαρκές στοίχημα επιμονής και αγάπης για τον τόπο τους.

Στην Κάσο, το νοτιότερο των Δωδεκανήσων, οι δυσκολίες αυτές είναι μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Οι γονείς παλεύουν καθημερινά να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους ό,τι θεωρείται αυτονόητο σε κάποιο άλλο μέρος: πρόσβαση στην εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και ένα περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. Πλάι σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, στέκεται η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας της Fairfax Financial Holdings Ltd., η οποία από το 2019 συμπράττει με τη HOPEgenesis, υλοποιώντας ένα ελπιδοφόρο πλάνο δράσεων που προσφέρει αξία στις τοπικές κοινωνίες και ξαναδίνει ζωή σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κάσο, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Eurolife FFH και της HOPEgenesis, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος, αλλά και πλήθος κατοίκων του νησιού.

Ο πρώτος παιδικός σταθμός της Κάσου είναι μία ουσιαστική στήριξη στους ακρίτες

Ο πρώτος παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο 6ος που παραδίδεται από την Eurolife FFH, μετά από εκείνους που εγκαινιάστηκαν σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Το έργο της κατασκευής του παιδικού σταθμού εντάσσεται στο κοινό πρόγραμμα της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis, που έχει ως στόχο να συμβάλλει έμπρακτα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη δομή παρέχει στα παιδιά ένα ασφαλές, φιλόξενο «καταφύγιο», όπου μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να κοινωνικοποιηθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την προσωπική τους ανάπτυξη, ενώ παράλληλα παρέχει μία ουσιαστική στήριξη στους γονείς που επιθυμούν να παραμείνουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους.

Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, «Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής. Η Κάσος δίνει τον αγώνα της απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικά βήματα, και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή».

Μία σύμπραξη που φέρνει ελπίδα και δίνει ζωή στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Πράγματι, με την παράδοση αυτού του παιδικού σταθμού, η Κάσος γίνεται ένα παράδειγμα για το πώς η συνδυαστική προσπάθεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να δημιουργήσει υποδομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή σε ακριτικές περιοχές της χώρας.

Tο συγκεκριμένο νησί είναι μία από τις 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας (μαζί με Πάτμο, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρο, Χάλκη, Τήλο, Λειψούς, Σίκινο, Οινούσσες) που έχει υιοθετήσει η Eurolife FFH και μέσω της HOPEgenesis προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που ζουν στα μέρη αυτά και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσβαση σε τακτικούς προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, παρακολούθηση εγκυμοσύνης, εμβολιασμούς, ψυχολογική και διατροφική συμβουλευτική, καλύπτοντας όλο το φάσμα της υγειονομικής φροντίδας για τη μητέρα και το παιδί.

Όσον αφορά στους παιδικούς σταθμούς, το πλάνο προβλέπει τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού, τον πρώτο σε κάθε περιοχή. Με τον 6ο παιδικό σταθμό να έχει παραδοθεί, το πλάνο υλοποίησης συνολικά 12 σταθμών έχει διανύσει το μισό της διαδρομής του, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων 6 σταθμών.

Μιλώντας για αυτή τη διαδρομή που φέρνει ελπίδα σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή της χώρας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ανέφερε ότι «για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Έχουμε φτάσει πλέον στα μισά της διαδρομής μας και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτήν την προσπάθεια και στις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται».

Μέχρι στιγμής, μέσα από το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2019, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, ενώ 28 ακόμη αναμένονται. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες, αποκτώντας πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης –ήδη ή στο άμεσο μέλλον-, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ουσιαστικά η δυνατότητά τους να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους. Όπως σημείωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσα από τέτοιες συνέργειες και τις στοχευμένες πολιτικές, ενισχύεται η εγκατάσταση και η παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές, γιατί «η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».