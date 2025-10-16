Ένα επικίνδυνο τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας λίγο μετά τις 4:00 π.μ. τα ξημερώματα, όταν μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε στην τζαμαρία των ΕΛ.ΤΑ.

Στα πλάνα από το υλικό, που δημοσιοποίησε το ΕΡΤnews, φαίνεται το αυτοκίνητο, που οδηγεί ο νεαρός να πέφτει με δύναμη στην είσοδο του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ., προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο αλκοτέστ, στον οποίο υπεβλήθη ο 21χρονος, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο, κινούμενος στο ρεύμα της Κηφισίας προς Αθήνα. Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο οποίο προσέκρουσε βρίσκεται στο ύψος του Αμαρουσίου.

Ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.

Στο στόχαστρο της Τροχαίας οι παραβάτες οδηγοί

Από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου, η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 12.236 αλκοτέστ σε όλο το Λεκανοπέδιο και εντοπίστηκαν 159 παραβάτες, που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, συνελήφθησαν επτά οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Όπως τονίζεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης, θα συνεχισθούν ασταμάτητα.

Υπενθυμίζεται ότι αν κάποιος δεν δεχθεί να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ, δηλαδή να φυσήξει, βάσει του άρθρου 46 του νέου ΚΟΚ αποδεικνύεται ότι η συγκέντρωση αλκοόλ είναι άνω του 1,10 gr/l στο αίμα (πάνω από 0,60 mg/l στον αέρα), ενώ ο αρνητής οδηγός είναι αυτομάτως αντιμέτωπος με τις βαρύτερες ποινές: 1.200 ευρώ πρόστιμο, φυλάκιση και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 180 ημέρες.