Ένας τυχερός κέρδισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη. Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ το 20.
Δημοφιλή
- 1
Λύκοι, αγριογούρουνα και αρκούδες σε πόλειςι φταίει; - Ο ΓΓ Δασών απαντά στα «ΝΕΑ»
- 2
Ιερέας «άρπαξε» 259.000 ευρώ από λογαριασμό ηλικιωμένου - «Μπορεί να είμαι ιερέας, αλλά είμαι και πατέρας»
- 3
Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να ξεφύγει από αγέλη λύκων (video)
- 4
Μεγάλη αγορά για την άμυνα της ετοιμάζει η Ελλάδα: Drones - φρουροί σε όλο Αιγαίο
- 5
Ανατροπή στην υπόθεση της Φοινικούντας: Ο 68χρονος άλλαξε τη διαθήκη του τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - Ποιους
- 6
Σε ευάλωτες οικογένειες θα δοθούν 7.000 «ορφάνα» σπίτια - Νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές
- 7
Η σοκαριστική περιγραφή της γυναίκας του αστυνομικού της Βουλής για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις της ίδιας
- 8
Τι ισχύει τελικά με τις κάμερες στους δρόμους
- 9
Συντάξεις Νοεμβρίου: Ανατροπή με την 28η Οκτωβρίουι αλλάζει στις ημερομηνίες πληρωμής
- 10
Σχολεία κλειστά 15-16 Οκτωβρίου: Σε ποιες πόλεις οι μαθητές δεν θα κάνουν μάθημα
ΕΟΔΥ: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού
Αν και για τους περισσότερους η λοίμωξη COVID-19 σήμερα μοιάζει με μια ήπια αναπνευστική νόσο, ο ιός δεν έχει πάψει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους. Καθημερινά, στον ΕΟΔΥ καταγράφονται περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα ” Αυτή η πραγματικότητα μας υπενθυμίζει ότι, παρά τη βελτίωση της […]
Απαγορεύτηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η αποψινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα
Απαγορεύτηκε από την Ελληνική Αστυνομία η συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για απόψε στις 20.00 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, από συλλογικότητες αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή υπόθεση, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους απί τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα. Σε ανακοίνωση του εκδόθηκε από την ΓΑΔΑ αναφέρεται: «Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του […]
Η σοκαριστική περιγραφή της γυναίκας του αστυνομικού της Βουλής για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις της ίδιας και των παιδιών της
Η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που έχει προφυλακιστεί για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και το βασανισμό των παιδιών και της συζύγου του, «σπάει» τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στην Τατιάνα Στεφανίδου και στο Newsit. Η 35χρονη υποστηρίζει ότι ο φόβος την εμπόδισε να προχωρήσει νωρίτερα στην καταγγελία που θα λύτρωνε τόσο την […]
Υπ. Παιδείας: Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει, καλεί με την αριθ. πρωτ. 130937/Ε4/16-10-2025 (ΑΔΑ: ΡΔ9Ω46ΝΚΠΔ-Δ69) ειδική πρόσκληση: α) τα μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της 2ΕΑ/2025 β) τα μέλη ΔΕ01-ΕΒΠ […]
Στο αυτόφωρο Ρώσος μοναχός για παράνομη παραμονή στην Ελλάδα – «Σκόπευα να επιστρέψω το 2022 στην πατρίδα μου αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο»
Ρώσος μοναχός συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο, επειδή βρισκόταν παράνομα στην ελληνική επικράτεια, κατά την τελευταία 3ετία, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να εγκαταβιούσε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Όρους, αποκαλούμενη κι ως Ρωσική Μονή. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ρασοφόρος συνελήφθη στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρώντας να ταξιδέψει προς […]