Ένας τυχερός κέρδισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη. Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ το 20.

