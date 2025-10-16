Ελλάδα

Η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που έχει προφυλακιστεί για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και το βασανισμό των παιδιών και της συζύγου του, «σπάει» τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στην Τατιάνα Στεφανίδου και στο Newsit. Η 35χρονη υποστηρίζει ότι ο φόβος την εμπόδισε να προχωρήσει νωρίτερα στην καταγγελία που θα λύτρωνε τόσο την […]