Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, 22χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», πάνω από -800- γραμμάρια κοκαΐνης με τη μέθοδο της κατάποσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, με τη μέθοδο της κατάποσης, μετέφερε -72- αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν -840- γραμμάρια κοκαΐνης.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -560- ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.