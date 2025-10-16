Η ακρίβεια φαίνεται πως δεν κάνει εξαιρέσεις ούτε… στον θάνατο. Στην Κηφισιά, οι τιμές για την αγορά οικογενειακού τάφου έχουν πάρει την ανηφόρα, θυμίζοντας περισσότερο αγορά ακινήτων παρά τιμοκατάλογο δημοτικού κοιμητηρίου.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Δήμου Κηφισιάς, η ζητούμενη τιμή για αγορά οικογενειακού τάφου κυμαίνεται από 65.000 έως 120.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση. Η διαφορά στις τιμές, όπως διευκρινίζεται, αφορά το σημείο μέσα στο κοιμητήριο, με τις πιο «προνομιούχες» θέσεις να κοστολογούνται ακριβότερα.

Οι τιμές ενός τάφου φαίνεται πως ακολουθούν την εκρηκτική πορεία της αγοράς ακινήτων, καθώς τα ποσά που απαιτούνται για την αγορά οικογενειακού τάφου στο νεκροταφείο της Κηφισιάς θυμίζουν τιμές real estate σε ακριβές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Δήμου, οι τιμές κυμαίνονται από 65.000 έως 120.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση.

Ο δήμος έχει τιμολογήσει τρεις κατηγορίες οικογενειακών τάφων (χώρων διαδοχικής ταφής):

Α’ κατηγορία: 120.000 ευρώ

Β’ κατηγορία: 100.000 ευρώ

Γ’ κατηγορία: 65.000 ευρώ

Πρόκειται για τιμές που, όπως σχολιάζουν κάτοικοι της περιοχής, «θυμίζουν μικρό διαμέρισμα στην επαρχία» ή «γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας». Παρά ταύτα, η ζήτηση φαίνεται να παραμένει σταθερή, καθώς ο Δήμος προβλέπει ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν οικογενειακό τάφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Κηφισιάς.