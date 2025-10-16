Την ώρα που στις ΗΠΑ οι πλουσιότεροι επιχειρηματίες ασχολούνται με την τεχνολογία και στη Γαλλία ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της χώρας, Μπερνάρ Αρνό του ομίλου LVMH έχει κάνει περιουσία εμπορευόμενος είδη πολυτελείας, στη Γερμανία οι πλουσιότεροι επιχειρηματίες είναι ιδιοκτήτες… εκπτωτικών σουπερμάρκετ.

Επί σειρά ετών οι αδελφοί Άλμπρεχτ, συνιδιοκτήτες της αλυσίδας ALDI, ήταν οι κορυφαίοι στη σχετική κατάταξη που δημοσιεύει κάθε χρόνο το οικονομικό περιοδικό Manager Magazin. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, στην πρώτη θέση έχει αναρριχηθεί ο Ντίτερ Σβαρτς, ιδιοκτήτης της ανταγωνιστικής αλυσίδας Lidl, που έχει σημαντική παρουσία και στην Ελλάδα, καθώς και άλλων brand names, όπως τα σουπερμάρκετ Kaufland και η εταιρεία ανακύκλωσης Prezero, όπως αναφέρει η Deutsche Welle. Σύμφωνα με το Manager Magazin, η περιουσία του αποτιμάται σε 46,5 δισ. ευρώ.

Στα 86 του χρόνια ο ίδιος ο Σβαρτς έχει αποσυρθεί από την καθημερινότητα των επιχειρήσεών του, ωστόσο λέγεται, ότι διατηρεί τον τελευταίο λόγο και τον ουσιαστικό έλεγχο. Μάλιστα, όπως οι Άλμπρεχτ, έτσι και ο Σβαρτς απεχθάνεται την δημοσιότητα, σε βαθμό που να κυκλοφορούν μόλις δύο-τρεις φωτογραφίες του, εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι ασπρόμαυρη και κατά τεκμήριο τουλάχιστον 40 ετών. Ακόμα και όταν η ιδιαίτερη πατρίδα του, η πόλη του Χάιλμπρον τον τίμησε ως επίτιμο δημότη, δεν δημοσιεύθηκε καμία φωτογραφία από την τελετή. Τα οικονομικά περιοδικά συνήθως δημοσιεύουν σκίτσα του. «Αόρατο δισεκατομμυριούχο» αποκαλεί τον Σβαρτς το τηλεοπτικό δίκτυο SWR. «Βλέπει τα πάντα, αλλά δεν μιλάει ποτέ» σημειώνει το οικονομικό πόρταλ Investment Week.

Τζίρος 175 δισ. ευρώ ετησίως

Σήμερα ο όμιλος εταιρειών του Σβαρτς καταγράφει τζίρο 175 δισ. ευρώ ετησίως. Είναι η τέταρτη σε μέγεθος επιχείρηση λιανικού εμπορίου σε όλον τον κόσμο μετά τις Waltmart, Amazon και Costco. Τελευταίο δημιούργημα του Γερμανού δισεκατομμυριούχου είναι η ναυτιλιακή εταιρεία Tailwind Shipping Lines, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2022 στο απόγειο της πανδημίας – σε μία εποχή που οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες είχαν αρχίσει να προκαλούν προβλήματα στο λιανεμπόριο.

Με την Tailwind Shipping Lines ο Σβαρτς εξασφάλισε ένα δικό του δίκτυο μεταφορών δια θαλάσσης, χωρίς να εξαρτάται από ναυλώσεις τρίτων και δίνοντας έμφαση σε μικρότερα λιμάνια, ώστε να μειώσει το κόστος και τις πιθανές καθυστερήσεις στην φορτοεκφόρτωση. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, διαθέτει δέκα φορτηγά πλοία και 40.000 εμπορευματοκιβώτια, ενώ πρόσφατα απέκτησε και μία σιδηροδρομική γραμμή από το λιμάνι Κόπερ της Σλοβενίας στο Γκρατς της Αυστρίας, που έχει αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό κέντρο logistics.

Ο Ντίτερ Σβαρτς επενδύει ακόμη και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο Χάιλμπρον φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία Πανεπιστημιούπολη για 5.000 «ταλέντα» από όλον τον κόσμο. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα, στο οποίο θα ευδοκιμούν νεοφυή σχήματα, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, ένα από τα πιο πλούσια της Γερμανίας.