Ρωσικά drones έπληξαν τη νύχτα ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Ενέργειας.

Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Ukrenergo ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση παραμένει περιορισμένη σε επτά περιφέρειες, κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Παράλληλα, η κρατική εταιρεία αερίου Naftogaz επιβεβαίωσε ότι επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, στοχοθετώντας εργοστάσια παραγωγής και εγκαταστάσεις αερίου. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Naftogaz σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αερίου τρεις φορές μέσα σε επτά ημέρες, πλήττοντας «κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις» στις περιφέρειες Χαρκόβου, Σούμι και Τσερνίχιβ.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η χώρα σκοπεύει να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 30%, σε απάντηση στα συνεχή ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές.