Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μάργκαρετ Θάτσερ, το νέο βιβλίο της Τίνα Γκοντουέν «The Incidental Feminist» αναφέρει πως η «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανικής πολιτικής είχε όχι μια, αλλά δύο εξωσυζυγικές σχέσεις στη ζωή της, όντας παντρεμένη για 50 χρόνια με τον σύζυγο της Ντένις. Το ζευγάρι μάλιστα πάντα θεωρούνταν πρότυπο σταθερότητας και πίστης, μια εικόνα που έρχεται να ανατρέψει το νέο αυτό βιβλίο.

Η μία σχέση υπολογίζεται να υπήρχε κατά το πρώτο διάστημα της πολιτικής της πορείας, ενώ η άλλη συνδέεται με τον Sir Humphrey Atkins, γνωστό υπουργό των Συντηρητικών.

Αν και δημόσια η πρωθυπουργός πάντοτε ήταν υποστηρικτική προς τον σύζυγό της, οι πληροφορίες του βιβλίου εγείρουν σειρά από ερωτήματα για την ιδιωτική της ζωή και τα προσωπικά της όρια.

Οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν στο φως τις δυσκολίες της πολιτικής ζωής και πώς η θεσμική εικόνα μιας ιστορικής ηγέτιδας μπορεί να συγκρουστεί με προσωπικά μυστικά. Το βιβλίο δεν παρέχει απόλυτα αποδεικτικά στοιχεία αλλά στηρίζεται σε έρευνες, μαρτυρίες και ανάλυση ιστορικών πηγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες αναφορές έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν ως φήμες ή ανεπιβεβαίωτες θεωρίες, όμως κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν είχε δημόσια τοποθετηθεί αναλυτικά.

Πέρα από αυτές τις υποτιθέμενες σχέσεις, η Μάργκαρετ Θάτσερ, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, φέρεται να είχε μια ιδιαίτερη φιλία με τον λόρδο Τιμ Μπελ, τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεών της και έναν από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες της κατά την πρωθυπουργία της.

Η στενή φιλία του συζύγου Ντένις με μοντέλο

Όσο για τον σύζυγό της «Σιδηράς Κυρίας» της Βρετανίας, φαίνεται πως είχε μια στενή φιλία με το διάσημο μοντέλο και καλλιτέχνιδα Μάντι Ράις Ντέιβις.

Μάλιστα σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, ο Ντένις συνήθιζε να πηγαίνει διακοπές μαζί της και της έστελνε γράμματα που άρχιζαν με τη φράση: «Αγαπητή μου Μάντι».