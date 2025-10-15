Οι κορυφαίοι σύλλογοι στην Ευρώπη άνοιξαν τη συζήτηση για αύξηση των αλλαγών σε έξι σε κάθε παιχνίδι σε μια προσπάθεια αποφόρτισης των παικτών από το βεβαρημένο καλεντάρι.

Οι πρώτες ανεπίσημες συζητήσεις στις οποίες συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Λίβερπουλ, οι δύο εκπρόσωποι του Μάντσεστερ, η Άρσεναλ, η Μπαρτσελόνα, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Ίντερ, έλαβαν χώρα στο περιθώριο της τελευταίας γενικής συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Συλλόγων (EFC) στη Ρώμη. Στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε επίσης η ιδέα της αύξησης του αριθμού των παικτών από 25 σε 28.

Η χρήση πέντε αναπληρωματικών στη διάρκεια των αγώνων εισήχθη στην Πρέμιερ Λιγκ τον Μάιο του 2020 πριν επανεκκινήσει το ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το πρωτάθλημα επανήλθε στις τρεις αλλαγές για τη σεζόν 2020/21 προτού ψηφιστούν οριστικά ξανά πέντε από τη σεζόν 2022/23. Επιτρέπεται επιπλέον μία αλλαγή παίκτη με ύποπτο τραυματισμό στο κεφάλι.

Επίσης οι τρεις επιπλέον θέσεις στην ομάδα θεωρούνται ικανές να μειώσουν το φόρτο εργασίας των παικτών οι οποίοι επανειλημμένα έχουν απειλήσει με απεργίες.

Πέρυσι ο αμυντικός της Τότεναμ Άρτσε Γκρέι είχε συμπεριληφθεί στις αποστολές 80 αγώνων για τα Σπιρούνια και την Κ-21 της Εθνικής Αγγλίας, όσες και ο Τούρκος Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πηγές κοντά στην Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (PFA) εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες η αύξηση των ομάδων σε 28, από τη στιγμή που δεν πρόκειται να μειωθούν τα ταξίδια και η ψυχολογική πίεση, είτε αγωνίζονται είτε όχι.