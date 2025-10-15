Η ομοσπονδιακή απαγόρευση της κυβέρνησης της Αυστραλίας στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 16 ετών έχει ανοίξει νέο πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς ερευνητές προειδοποιούν πως το μέτρο μπορεί σύντομα να επεκταθεί και στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια. Αν και προς το παρόν τα παιχνίδια εξαιρούνται, η σχετική διατύπωση του νόμου θεωρείται αρκετά ασαφής ώστε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξής τους στο μέλλον.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Μπρένταν Κίοου από το Κέντρο Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Κουινσλάνδης εξέφρασε έντονη ανησυχία για το πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η ερμηνεία του νόμου. Όπως τόνισε, οι ορισμοί γύρω από το τι θεωρείται κοινωνικό δίκτυο είναι «απίστευτα ασαφείς» και υπόκεινται σε πολιτικές αποφάσεις κάθε κυβέρνησης. «Υπάρχει ανησυχία στη βιομηχανία των παιχνιδιών για το πόσο αξιόπιστη ή μόνιμη είναι αυτή η εξαίρεση», υπογράμμισε.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Ασφαλείας Τζούλι Ίνμαν Γκραντ επιβεβαίωσε πως έχει ήδη απευθυνθεί σε μεγάλες πλατφόρμες παιχνιδιών, όπως τη Roblox και τη Lego Play, ενημερώνοντάς τες ότι η απαγόρευση ίσως επεκταθεί και στις υπηρεσίες τους. Ο καθηγητής Μάρκους Κάρτερ, ειδικός στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, παραδέχθηκε ότι η Roblox έχει δεχθεί δίκαιες επικρίσεις για ελλιπή έλεγχο περιεχομένου, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μια γενικευμένη απαγόρευση θα ήταν αναποτελεσματική. «Αν τα παιδιά αποκλειστούν από το ένα παιχνίδι, απλώς θα πάνε στο επόμενο. Είναι σαν να παίζουμε “whack-a-mole” με κάθε νέα πλατφόρμα», σημείωσε.

Ο Κάρτερ υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την online δραστηριότητα των παιδιών είναι σαφώς μικρότεροι από τα οφέλη που αποκομίζουν μέσα από το δημιουργικό και κοινωνικό παιχνίδι. «Το να αποκλείσουμε τα παιδιά από αυτούς τους χώρους θα ήταν υπερβολική αντίδραση. Το παιχνίδι είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα – είτε πρόκειται για ψηφιακό, είτε για φυσικό περιβάλλον», τόνισε.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, ο Άσλεϊ Ρινγκρόουζ, ιδρυτής της αυστραλιανής εταιρείας ανάπτυξης SMG Studios, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις πιθανές οικονομικές συνέπειες, καθώς η εγχώρια αγορά αντιπροσωπεύει μόλις το 2% των χρηστών τους. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, τα παιχνίδια της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ των παικτών. «Αποφεύγουμε τα live chats γιατί οι παίκτες, ειδικά οι νεαροί, μπορεί άθελά τους να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία», εξήγησε.

Οι προγραμματιστές της εταιρείας έχουν υιοθετήσει μοντέλα «canned chat», όπου οι παίκτες επιλέγουν προκαθορισμένα μηνύματα αντί να γράφουν ελεύθερο κείμενο, ενώ η online συμμετοχή περιορίζεται σε φίλους ή παίκτες άνω των 13 ετών. Παράλληλα, η Ένωση Διαδραστικών Παιχνιδιών και Ψυχαγωγίας υπενθύμισε ότι τα βιντεοπαιχνίδια υπόκεινται ήδη σε αυστηρό εθνικό σύστημα ταξινόμησης ανάλογα με την ηλικία.

Ο καθηγητής Κάρτερ καταλήγει πως οι αρχές θα έπρεπε να συνεργαστούν με τη βιομηχανία για την ανάπτυξη νέων μηχανισμών προστασίας, αντί να προχωρούν σε οριζόντιες απαγορεύσεις. «Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά μέσα από τον σχεδιασμό, όχι μέσα από το φόβο», δήλωσε χαρακτηριστικά.