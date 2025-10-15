Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην ηθοποιό Άννα Κυριακού η οικογένεια της, φίλοι και συνάδελφοι της στο Α’ Νεκροταφείο. Ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε για την απώλειά της λέγοντας «Είμαι πολύ συγκινημένος. “Έφυγε” ευτυχισμένη έχοντας ολοκληρώσει το όνειρό ζωής της που ήταν η βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή, αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του κόσμου.

Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου από τη χαρά της. Θα μου λείψει πολύ».

Ν. Κακλαμάνης: «Η Άννα άφησε εποχή. Αλλά χθες, η Άννα μάς άφησε μόνους»

Στην απώλεια της αγαπητής ηθοποιού αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης:

“Από τον κόσμο των γρίφων φεύγει ήσυχη…”

Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να κάνει η ακριβή μου φίλη, Άννα Κυριακού;

Μια γυναίκα που έδεσε το ταλέντο με το ήθος και την ανωτερότητα με την αστείρευτη αγάπη για τους ανθρώπους.

Από το Εθνικό και το Παρίσι, μέχρι την Κοτοπούλη, τον Λογοθετίδη, την Κατερίνα, τον Μυράτ και τον Κατράκη. Και από το θέατρο μέχρι τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σε μια εποχή εκκωφαντικής κενότητας, η Άννα επιβλήθηκε αθόρυβα, χάρη στην εσωτερική, αλλά δυναμική ηρεμία της.

Αφιέρωσε τον εαυτό της στην Τέχνη και κατάφερε να τρυπώσει στις καρδιές μας.

Η Άννα άφησε εποχή. Αλλά χθες, η Άννα μάς άφησε μόνους.

Έτσι ήσυχα όπως ήρθε, όπως δημιούργησε, όπως αγάπησε…

Στην καρδιά μας θα έχει πάντοτε τη δική της ξεχωριστή θέση.

Εκεί που η θύμησή της πάντα θα μας ησυχάζει με μια άλλη γλύκα, βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική.

Καλό σου ταξίδι, Άννα μου…

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο της

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από την ζωή στα 95 της.. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια.

Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της..θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».