Η αναμέτρηση της Κυριακής (19/10) ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό ανοίγει τον φετινό κύκλο των μεγάλων αγώνων για τους «κιτρινόμαυρους», σε ένα χρονικό σημείο ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Το ματς αυτό θα είναι και το πρώτο ντέρμπι του Μανόλο Χιμένεθ μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και για πρώτη φορά δίχως να κάθεται στον πάγκο της ΑΕΚ.

Η ειρωνεία της τύχης; Το τελευταίο ελληνικό ντέρμπι του Ανδαλουσιανού πριν αποχωρήσει από την Ένωση, τον Μάιο του 2021, ήταν επίσης απέναντι στον Άρη (0-0).

Πλέον, απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Χιμένεθ ετοιμάζεται να δώσει το 56ο ντέρμπι της καριέρας του στην Ελλάδα και 16ο απέναντι στους «πράσινους», όπου υπάρχει απόλυτη ισορροπία: 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Συνολικά, στα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι με όλους τους «ισχυρούς» (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ), ο 61χρονος τεχνικός έχει στο ενεργητικό του 55 αγώνες, με απολογισμό 22 νίκες, 9 ισοπαλίες και 24 ήττες. Δηλαδή έχει ποσοστό επιτυχίας 40%!