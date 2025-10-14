Από χθες ο Άρης κινείται στους ρυθμούς της επερχόμενης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (19/10). Μία δυναμική και συνάμα δύσκολη επιστροφή από τη διακοπή, έχοντας παράλληλα και το… βάρος από τις γκέλες που προηγήθηκαν με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ.

Συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα διαφορετικό αγωνιστικό και πνευματικό πλαίσιο στο οποίο προσπαθεί ήδη να βάλει ο Μανόλο Χιμένεθ τους παίκτες του. Δεν είναι ακόμη ένα ντέρμπι για τον Άρη. Είναι ένα ματς στο οποίο υπάρχει ένα ισχυρό «πρέπει» για τους τρεις βαθμούς που θα φέρουν ηρεμία, θα κρατήσουν τον Παναθηναϊκό από κάτω και παράλληλα δεν θα χαθεί η επαφή με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Χιμένεθ προσπαθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ παραπάνω αυτή την εβδομάδα να περάσει όλα τα παραπάνω κίνητρα στους ποδοσφαιριστές του. Σαφώς και γνωρίζει ότι για τέτοια ματς οι παίκτες βρίσκουν από μόνοι τους κίνητρα και ότι δεν θα αντικρίσει πάλι την κάκιστη εικόνα -από πλευράς νοοτροπίας- που επέδειξε η ομάδα κόντρα στον ΟΦΗ (19/10). Δεν επαναπαύεται όμως και δεν θα αφήσει την ομάδα να χαλαρώσει μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το επερχόμενο ντέρμπι, το οποίο αποτελεί την αφετηρία ενός δύσκολου προγράμματος για τον Άρη μέσα στο επόμενο μήνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους πέντε παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος και τα δύο από αυτά κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αντιμετωπίζοντας τον τελευταίο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Συγκεκριμένα:

19/10, Άρης-Παναθηναϊκός

26/10. Λεβαδειακός-Άρης

29/10, Αιγάλεω-Άρης (Κύπελλο)

01/11, Ολυμπιακός-Άρης

09/11, Άρης-Αστέρας Τρίπολης

Πέντε ματς και τα τρία σερί μακριά από το «Κλεάνθης Βικελίδης»… Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα… φωτιά για τον Άρη, έχοντας μάλιστα λίγα περιθώρια για απώλειες βαθμών μετά τους 8 που… πέταξε στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ένας κύκλος αγώνων στον οποίο υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από το ρόστερ που… γεμίζει με τις επιστροφές των τραυματιών, όπως και από τον Χιμένεθ που έχει αφήσει πίσω του το διάστημα προσαρμογής του στο κλαμπ.