Η εποχή του “Plus” τελειώνει για μεγάλες πλατφόρμες streaming, με την Apple να δίνει τον τόνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε σιωπηρά την αλλαγή του ονόματος της συνδρομητικής υπηρεσίας Apple TV+ σε απλό Apple TV, μια κίνηση που προκαλεί σύγχυση, αφού το Apple TV είναι ήδη το όνομα της δημοφιλούς συσκευής για streaming που βγαίνει από το 2007. Η αλλαγή αφορά στην «αναζωογόνηση της ταυτότητας» της πλατφόρμας, όπως αναφέρει η Apple, αλλά για τους χρήστες η αφαίρεση του «plus» μπορεί να αποπροσανατολίζει, αφού πλέον η υπηρεσία δεν διαχωρίζεται σαφώς από τη συσκευή που την προβάλλει.

Αυτή η αναβάθμιση φαίνεται να προμηνύει νέες στρατηγικές, όπως η πιθανή εισαγωγή φθηνότερου πακέτου με διαφημίσεις, κάτι που μένει να επισημοποιηθεί. Προς το παρόν, η Apple TV+ ήταν η μόνη σημαντική υπηρεσία streaming χωρίς εναλλακτική με διαφημίσεις, κάτι που θα άλλαζε ριζικά το τοπίο στην αγορά. Ο ανταγωνισμός με παρόμοιες πλατφόρμες όπως το Disney+, το HBO Max και άλλες, που διατηρούν το «plus» στην ονομασία τους, γίνεται όλο και πιο έντονος.

Η κίνηση της Apple ακολουθεί παρόμοια στρατηγική που εφαρμόστηκε και από το ESPN τον Αύγουστο, όπου η υπηρεσία ESPN+ αντικαταστάθηκε από μια πιο πλήρη αλλά και πιο ακριβή εφαρμογή με το απλό όνομα «ESPN». Παράλληλα, η αποτυχία του CNN+ και η μετάβαση σε πιο απλές υπηρεσίες όπως το CNN Max και η επικείμενη νέα συνδρομητική υπηρεσία CNN δείχνουν πως η προσκόλληση στο «plus» δεν αποτελεί πανάκεια για επιτυχία στο streaming.

Η «εποχή του plus» έφερε πολλές υπηρεσίες όπως το BET+, AMC+, Discovery+ και Paramount+ στην αγορά, αλλά η τάση αλλάζει και οι εταιρείες φαίνεται να προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών. Η Apple, με τη νέα της στρατηγική, επαναπροσδιορίζει το μέλλον του streaming και δείχνει πως η απλότητα στον τίτλο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων.

Αυτές οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο το όνομα, αλλά και τον τρόπο που οι εταιρείες σχεδιάζουν να προσελκύσουν νέους συνδρομητές, να αυξήσουν τα έσοδα και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια αγορά που συνεχώς εξελίσσεται.