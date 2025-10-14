Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ στα διεθνή charts με το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Σύμφωνα με το Billboard, το άλμπουμ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Παράλληλα, όλα τα 12 τραγούδια της συλλογής κατέλαβαν τις πρώτες 12 θέσεις του Hot 100, επίτευγμα που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του chart, το οποίο λειτουργεί από τη δεκαετία του 1950, όπως αναφέρει το Variety.

Η Σουίφτ είχε ήδη γράψει ιστορία ως η μοναδική καλλιτέχνιδα που είχε κατακτήσει και τις 10 πρώτες θέσεις του Hot 100 με τα προηγούμενα άλμπουμ της «Midnights» και «The Tortured Poets Department». Ωστόσο, ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει κάποιος καλλιτέχνης να μονοπωλήσει πλήρως τις κορυφαίες θέσεις του chart.

Το τραγούδι «The Fate of Ophelia», που βρίσκεται στο νούμερο 1 του Hot 100, συγκέντρωσε 92,5 εκατομμύρια επίσημα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική απήχηση του νέου δίσκου.

Νέα projects στο Disney+

Παράλληλα με την επιτυχία του άλμπουμ, η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε δύο νέα projects για το Disney+. Πρόκειται για την ταινία συναυλίας The Eras Tour | The Final Show και μια σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που θα καταγράφει την περιοδεία της.

Η ταινία και η σειρά θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα streaming από τις 12 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια ολοκληρωμένη εμπειρία από τη θρυλική περιοδεία της.