Καιρός με εναλλαγές προβλέπεται σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη, ενώ στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη θα επικρατούν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 23 με 24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει σχεδόν αίθριος καιρός. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 23 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς και στην Ήπειρο από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις στην ανατολική Πελοπόννησο με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων νωρίς το πρωί. Κατά τα άλλα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, ενώ στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 23, τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου: Νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου: Νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές, εντονότερες τη νύχτα στα δυτικά, όπου αναμένονται και καταιγίδες. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.