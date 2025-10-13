Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες.

Τοπικές βροχές στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη

Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως και το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά.

Ήπιοι άνεμοι και σταθερή θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη θα επικρατούν βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια μεταξύ 19 και 22 βαθμών, στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 24 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική – Ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη – Ήπιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε μεταβλητούς ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση των επόμενων ημερών

Ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες θα επικρατήσουν γενικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να επηρεάσουν το σύνολο της χώρας.

Αύριο, αναμένονται λίγες βροχές στα δυτικά και νότια, ενώ την Τετάρτη σποραδικά ψιλόβροχα θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα ενταθούν ελαφρώς και θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, επεκτεινόμενα σταδιακά προς τα κεντρικά και τα βόρεια. Ωστόσο, έντονα καιρικά φαινόμενα δεν αναμένονται.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, της τάξης των 2 με 3 βαθμών, παραμένοντας όμως κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα συνεχιστεί, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη.