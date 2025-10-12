Η νέα εβδομάδα ξεκινά με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τοπικά φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Κύθηρα και νότιο Ιόνιο

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στα νοτιοδυτικά και συγκεκριμένα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανό είναι να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου, με βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα κυλήσει με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Ήπιοι άνεμοι και σταθερές τιμές στη θερμοκρασία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι βόρειων διευθύνσεων με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβλητούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 και τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου.