Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 19 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβλητοί. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, από το βράδυ στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν σταδιακά, με ασθενείς βροχές από το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη δυτική Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 14 Οκτωβρίου: Λίγες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, αυξημένες στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Από το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και καταιγίδες, που θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια, με εξασθένηση από το απόγευμα. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.