Κατά τη φετινή περίοδο των οκταήμερων διακοπών της Εθνικής Ημέρας της Κίνας, αλλά και του Φεστιβάλ του Φθινοπώρου καταγράφηκε μία αυξανόμενη τάση στον τουρισμό με τις οικογένειες, αλλά και τους νεαρούς τουρίστες να στρέφονται σταδιακά στον “κόκκινο τουρισμό”, προκειμένου να γνωρίσουν την ιστορία της Κίνας.

Καθώς φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη νίκη του Κινεζικού Λαϊκού Πολέμου της Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Επιθετικότητας και του Παγκόσμιου Αντί-Φασιστικού Πολέμου, αρκετοί γονείς έφεραν παιδιά τους σε τοποθεσίες επαναστατικής μνήμης, αλλά και βάσεις πατριωτικής εκπαίδευσης για να βιώσουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία εθνικής υπερηφάνειας, αλλά και ιστορικού δεσμού.

“Αυτή τη χρονιά, προγραμματίσαμε ένα ταξίδι για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στο θέμα του Κινεζικού Λαϊκού Πολέμου της Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Επιθετικότητας. Κατά τις προηγούμενες ημέρες επισκεφτήκαμε με το παιδί μας αρκετές τοποθεσίες κόκκινου τουρισμού”, δήλωσε ο Σουν Γιαν, ένας τουρίστας από την επαρχία Χεμπέι στα βόρεια της Κίνας.