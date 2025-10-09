Η αυξανόμενη θετική φήμη των κινεζικών τεχνολογικών προϊόντων μεταξύ των ξένων καταναλωτών υπογραμμίζει την ταχεία πρόοδο της Κίνας στην καινοτομία, τη δυναμική της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και το σχεδιασμό των προϊόντων που έχει στο επίκεντρό του, τους χρήστες.

Οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζει το Πεκίνο έχουν ενισχύσει περαιτέρω την τάση αυτή.

Αρκετοί είναι οι ξένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επιζητούν τα κινεζικά τεχνολογικά προϊόντα, εκτιμώντας όχι μόνο την ποιότητά τους, αλλά και τη θετική αναλογία κόστους-απόδοσης.

Οι διαρκείς διευκολύνσεις στην πρόσβαση των ξένων τουριστών στην Κίνα, αλλά και οι πολιτικές εξυπηρέτησης των τουριστικών αναγκών που υλοποιεί το Πεκίνο δρομολογούν την αύξηση που καταγράφεται στους εισερχόμενους τουρίστες.

Παράλληλα, διευρύνονται ταχύτατα οι πολιτικές για την είσοδο στην Κίνα χωρίς την υποχρέωση έκδοσης βίζας, καθώς 76 χώρες έχουν καθεστώς μονομερούς ή αμοιβαίας πρόσβασης των τουριστών τους στην Κίνα, ενώ 55 χώρες επωφελούνται από τις απαλλαγές της τουριστικής διαμετακόμισης (transit).