Η Εθνική Ελλάδος ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη και το «Πάρκεν», με μόνο στόχο τη νίκη εναντίον της Δανίας, για να ελπίζει σε πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 από τον τρίτο όμιλο.

Όμως, στο 22ο λεπτό και ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να απειλήσει την εστία του Σμάιχελ, ο Χρήστος Ζαφείρης βρέθηκε με την μπάλα κοντά στην περιοχή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα στον τερματοφύλακα του, αλλά τροφοδότησε άθελά του τον Χόιλουντ, με τον Δανό επιθετικό να σκοράρει για το 1-0.

Το τέρμα αυτό αναστάτωσε την «γαλανόλευκη», η οποία δέχθηκε άλλα δύο τέρματα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο μέσος της Σλάβια Πράγας, που από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του και ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη που δείχνει στην Εθνική.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε, χίλια συγγνώμη για το λάθος μου… Θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγγνώμη», έγραψε ο Ζαφείρης.