Συναγερμός στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Τάισον Κάρτερ διαγνώστηκε με πνευμονική εμβολή και νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη κλινική. Ο Αμερικανός γκαρντ παρουσίασε έντονους πόνους και δυσκολία στην αναπνοή λίγες ώρες μετά τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague.

Από στομαχόπονο σε διάγνωση-σοκ

Ο 27χρονος γκαρντ ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, παρουσιάζοντας πόνους στο στομάχι, αδυναμία και δυσκολία στην αναπνοή. Το ιατρικό τιμ του Ερυθρού Αστέρα αντέδρασε άμεσα, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, αποκάλυψαν κάτι πολύ πιο σοβαρό: ο Κάρτερ διαγνώστηκε με πνευμονική εμβολή, μια επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η εξαιρετική εκκίνηση στη σεζόν

Ο Τάισον Κάρτερ είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, μετρώντας 14,7 πόντους μέσο όρο και αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ερυθρού Αστέρα μέχρι στιγμής. Η απουσία του συνιστά μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του Βελιγραδίου, που ήδη αντιμετωπίζει αρκετούς τραυματισμούς.

«Το εξετάζουμε», αποκρίθηκε ο Σάσα Ομπράντοβιτς σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη στα γκαρντ. «Η αγορά δεν είναι εύκολη. Δεν θέλουμε να φέρουμε κάποιον απλώς για να τον φέρουμε. Αυτή η θέση αποτελεί προτεραιότητά μας. Έχουμε μερικά ονόματα στη λίστα μας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να περιορίσουμε τις επιλογές μας».

«Νοσοκομείο» θυμίζουν οι Σέρβοι μετά και την απώλεια του Κάρτερ, καθώς οι απουσίες που μετρούν είναι πλέον πολλές. Τζόελ Μπολομπόι, Αϊζάια Κάνααν και Χασιέλ Ριβέρο παραμένουν στα «πιτς»