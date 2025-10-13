Ήταν 05 Αυγούστου του 2019 όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του πολλά υποσχόμενου Χάρι Μαγκουάιρ από τη Λέστερ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν δαπανήσει 75 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνουν δικό τους τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, θεωρώντας πως εκείνος θα μείνει στην «ιστορία» του συλλόγου. Όμως, δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελαν.

Το εύκολο θύμα

Ο Μαγκουάιρ έδειξε από την αρχή αστάθεια, με πολλά ατομικά λάθη και γρήγορα θεωρήθηκε «αποτυχημένος». Δέχθηκε έντονη κριτική, κυρίως λόγω των χρημάτων που έδωσε η ομάδα για να τον αποκτήσει, ενώ οι αποδοκιμασίες κάθε φορά που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο ήταν πολλές. Ο ίδιος έγινε και ο «αποδιοπομπαίος τράγος» των κακών αμυντικών επιδόσεων της Γιουνάιτεντ. Οι φίλοι του συλλόγου συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν σε κάθε του εμφάνιση.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν τα παράτησε και συνέχισε να παλεύει για την ομάδα του. Έφτασε τις 253 εμφανίσεις με τους «κόκκινους διαβόλους», με 16 γκολ και εννέα ασίστ. Το πείσμα του και η θέλησή του να βοηθήσει τους «κόκκινους διαβόλους», μπορεί κανείς να τα δει στον αγώνα με αντίπαλο τη Λυών στα προημιτελικά του Europa League, εκεί που έδωσε την ασίστ στο 2-0 της αγγλικής ομάδας και σκόραρε το νικητήριο γκολ στην παράταση (5-4).

Ένας πιστός στρατιώτης

Τον τελευταίο καιρό δημοσιεύματα στην Αγγλία, έκαναν λόγο για αποχώρηση του 32χρονου, καθώς όπως έλεγαν βρισκόταν στη «μαύρη» λίστα της διοίκησης. Ο ίδιος ωστόσο, θέλει να μείνει στην ομάδα με κάθε κόστος. Ο Τζέιμς Ράτκλιφ συναντήθηκε με τον Διεθνή κεντρικό αμυντικό και συμφώνησαν στην παραμονή του στην ομάδα και τη φετινή σεζόν, ενώ συζήτησαν και την πιθανή διετή επέκταση του συμβολαίου του, έως το καλοκαίρι του 2028.

Την ίδια ώρα, ο Μαγκουάιρ απάντησε αρνητικά σε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που τού προσφέρει 500 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα για να παίξει από τον Ιανουάριο στη Saudi Pro League. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Εκτός από τον μισθό που απέρριψε, διαπραγματεύεται την επέκταση του συμβολαίου του δεχόμενος μείωση αποδοχών, από τις 300 χιλιάδες στις 140 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, για να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ». Ο άλλοτε «τελειωμένος» και ο παίκτης «ανέκδοτο» της Γιουνάιτεντ, έχει εξελιχθεί στον πιο πιστό της… στρατιώτη!

Να διευκρινίσουμε κάτι

Δεν λέμε πως ο Χάρι Μαγκουάιρ άξιζε τα χρήματα που πλήρωσε η Γιουνάιτεντ, για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ούτε πιστεύουμε πως είναι αυτός ο παίκτης που είχαν οραματιστεί οι «κόκκινοι διάβολοι». Απλά αναφέρουμε πως παρά τα λάθη του και την σκληρή (και σε κάποιες περιπτώσεις δίκαιη) κριτική, εκείνος δεν τα παράτησε γιατί ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει για εκείνον, αλλά έχει αποδείξει πόσο επαγγελματίας και πιστός είναι, την ώρα που όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές εγκαταλείπουν το «πλοίο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που… βουλιάζει!