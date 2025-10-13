Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει «μετρια » τη σεζόν καθώς μετράει 10 βαθμούς στα 7 παιχνίδια (3-1-3) και 9-11 γκολ.

Το ερώτημα είνα γιατί οι «κόκκοινοι διάβολοι» σκοράρουν λιγότερο από 1 γκολ ανά αγώνα ενώ το xG τους είναι στο 2.25

Είναι ο ρυθμός, είναι η ψυχολογία, η κάτι άλλο;

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αντιμετωπίσει ομάδες κλειστές ( Άρσεναλ,Μάντσεστερ Σίτι,Σάντερλαντ ) δηλαδή ομάδες που δέχονται λιγότερο απο ένα τέρμα ανά παιχνίδι.

Οι «κόκκοινοι διάβολοι» με μ.ο. 53.1% κατοχής σίγουρα πρέπει να γίνει ποιο αποτελεσματική, και αυτό θα συμβεί όταν αρχίσει να κάνει της ευκαιρίες γκολ.

Αν θέλει να διεκδικήσει της θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκο εισιτήριο και να επιστρέψει στα ευρωπαϊκα γήπεδα οφείλει να το κάνει άμεσα.