Με το βλέμμα στραμμένο στους Χάμζα Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Αρη για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (19/10) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαροκινός φουλ μπακ ανεβάζει σταθερά ρυθμούς και ίσως αύριο (14/10) να μπει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, τη στιγμή που ο Σέρβος χαφ έκανε το… βήμα παραπάνω.

Ο Ράτσιτς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και τρέξιμο μετά από αρκετές μέρες, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να καλύψει το χαμένο έδαφος και να βρεθεί στην αποστολή του ντέρμπι, έχοντας αρκετές πιθανότητες με το μέρος του.

Ο υψηλόσωμος χαφ έχει καταβάλλει τεράστια προσπάθεια τις τελευταίες δύο εβδομάδες και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα φανεί εάν θα αποδώσει καρπούς. Ωστόσο, ο Χιμένεθ θα πρέπει μάλλον -για την ώρα- να στραφεί αλλού για την τρίτη θέση στη μεσαία γραμμή.

Με ατομικό πρόγρμαμα συνεχίζει και ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος ωστόσο δεν υπολογίζεται για το ματς της 7ης αγωνιστικής.