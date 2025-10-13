Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «μία πολύ σημαντική ημέρα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους» την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η διαρκής ειρήνη στην περιοχή, μέσα από τη λύση δύο κρατών και τον σεβασμό των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

«Η ειρήνη περνά μέσα από τη λύση δύο κρατών, ώστε να κλείσει ο κύκλος τρομοκρατίας της Χαμάς και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρώπη να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κριτική στο υπουργείο Εξωτερικών

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στο υπουργείο Εξωτερικών για την καθυστέρηση αντίδρασης μετά τη δημοσίευση έκθεσης του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στην οποία περιλαμβανόταν αναφορά που αναγνώριζε το ψευδοκράτος της Κύπρου και το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

«Ρωτώ από την εκπομπή σας τον κ. Γεραπετρίτη, λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών; Γιατί επί έναν μήνα δεν έκαναν καμία ενέργεια απέναντι σε αυτήν την προσβλητική για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ενέργεια;», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «πλήρη αποσάθρωση» της λειτουργίας του υπουργείου.

Αναφορές σε Τσίπρα και Μητσοτάκη

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων». Παράλληλα, άσκησε κριτική και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «οι πολίτες δεν ξεχνούν τις αποτυχίες του στα ζητήματα ακρίβειας, υγείας και δικαιοσύνης».

«Όπως θα γελάει ο κόσμος εάν ο κ. Μητσοτάκης υποσχεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη, έτσι γελάει τώρα όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα ενισχύσει τη δημοκρατία», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε επίσης τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας, επισημαίνοντας ειρωνικά: «Οι υποκλοπές; Η προσπάθεια μέσω του άρθρου 86 να απαγορεύει στη δικαιοσύνη να ερευνά υπουργούς του;».

Αντίδραση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σχολιάζοντας την πρόταση του πρωθυπουργού να υπαχθεί η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν έναν ρόλο: να προστατεύουν τον ελληνικό λαό και τα σύνορα της χώρας». Κατηγόρησε δε τον πρωθυπουργό για «επικοινωνιακά παιχνίδια» και χαρακτήρισε την τοποθέτησή του «τραμπικό πυροτέχνημα».

«Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να διχάσει τον ελληνικό λαό, αμέσως μετά τη δικαίωση ενός πατέρα των Τεμπών που έκανε απεργία πείνας. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκλογικός στόχος και υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι στόχος του κόμματος είναι η εκλογική νίκη. «Με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το πρόγραμμά μας θα υλοποιηθεί. Αυτή είναι η δέσμευσή μας προς τους πολίτες», τόνισε.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «συστηματική συγκάλυψη» από πλευράς κυβέρνησης. «Ήξεραν το σκάνδαλο, ενημέρωναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αξιοποιώντας το άρθρο 86», υπογράμμισε.