Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε την Δευτέρα (13/10) η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σκοπός της εφόδου είναι να ελεγχθούν οι πληρωμές που έχει προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το διάστημα της δεκαετίας 2014-2025. Λόγω, των τελευταίων αυτών εξελίξεων δεν αποκλείεται οι προγραμματισμενες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάρουν μικρή αναβολή καθώς η έρευνα αναμένεται να κρατήσει για μέρες.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.