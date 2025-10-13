Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής στα Χανιά, με την Αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων και αφορά κλοπή που σημειώθηκε στον χώρο του αεροδρομίου. Κατηγορούμενοι είναι ένας 43χρονος, μία γυναίκα 41 ετών και ένας 18χρονος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 23 Αυγούστου, κατά τη διαδικασία ελέγχου χειραποσκευών, άγνωστοι τότε δράστες αφαίρεσαν μια τσάντα που ανήκε σε ημεδαπή, μέσα στην οποία υπήρχε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ.

Μετά από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, οι τρεις αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της κλοπής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων.