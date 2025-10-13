Τα μέτρα της ΔΕΘ, για τη μείωση φόρων και την υποστήριξη των εισοδημάτων καλύπτουν το σύνολο του δημοσιονομικού χώρου, για το 2026, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας νωρίτερα στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026.

Στο δημοσιονομικό χώρο αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, στην συζήτηση στη Βουλή. «Εξαντλήσαμε το χώρο του 2026, όσον αφορά τα μέτρα που μπορούσαμε να εξαγγείλουμε στη ΔΕΘ», είπε ο κ. Πετραλιάς. Διευκρίνισε όμως ότι για το 2027 «υπάρχει ένα περιθώριο της τάξης περίπου του 0,25% του ΑΕΠ», το οποίο συσχέτισε με τις αμυντικές δαπάνες, και που, όπως είπε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες πολιτικές, «είτε είναι περισσότερες επενδύσεις, είτε για ανάγκες Γενικής Κυβέρνησης, είτε για άλλα μέτρα». Ο κ. Πετραλιάς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών ότι στις 20 Νοεμβρίου, μαζί με τον προϋπολογισμό θα κατατεθεί στη Βουλή και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός. «Εκεί θα φαίνεται και η πορεία των καθαρών πρωτογενών δαπανών και για τα έτη 2027, 2028 στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Θα είναι διαθέσιμο στα κόμματα», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Προηγουμένως, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος είχε υπογραμμίσει ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να ενημερώσει στο κοινοβούλιο όλες τις πολιτικές δυνάμεις «για το δημοσιονομικό χώρο που έχει στη διάθεσή της η χώρα και τις προϋποθέσεις που μπορούν να τον μικρύνουν ή να τον μεγαλώσουν για την επόμενη χρονιά». Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεδομένης και της φημολογίας για νέες παροχές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Λίγο αργότερα και ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε από το οικονομικό επιτελείο να απαντήσει αν προτίθεται η κυβέρνηση να αξιοποιήσει μέτρα διακριτικής ευχέρειας, ώστε να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες εντός των δημοσιονομικών κανόνων. Ζήτησε, επίσης, ενημέρωση για τη μέθοδο διαμόρφωσης του δημοσιονομικού χώρου.